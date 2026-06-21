Melissa Gate sorprende con una foto en la playa: “cada día más hermosa”

Melissa Gate volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de publicar una fotografía desde la playa. La creadora de contenido paisa, que cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, compartió una historia en la que aparece caminando sobre la arena, con el mar de fondo.

La influenciadora, recordada por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, mantiene una presencia activa en plataformas digitales. Tras llegar a la final del reality y ocupar el segundo lugar, su comunidad en redes ha seguido pendiente de sus publicaciones y de sus nuevos contenidos.

¿Qué ha pasado con Melissa Gate?

En la imagen, Melissa Gate aparece en una playa, caminando hacia la cámara. Detrás de ella se observa el mar y un cielo parcialmente nublado, lo que da contexto al lugar donde fue tomada la fotografía.

Melissa Gate se defiende tras críticas por su apariencia. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido lleva un traje en tonos azules y morados. También usa una gorra oscura con un diseño verde en la parte frontal.

En la publicación se pueden ver varios de sus tatuajes, ubicados en diferentes partes del cuerpo. La fotografía fue compartida como historia de Instagram y estuvo acompañada por música.

¿Por qué la publicación de Melissa Gate generó reacciones?

La historia llamó la atención porque Melissa Gate conserva una comunidad muy activa en redes sociales. Muchos de sus seguidores suelen reaccionar a sus publicaciones, especialmente después de su paso por televisión.

La paisa ganó mayor popularidad durante su participación en La casa de los famosos Colombia. En el programa se destacó por su forma directa de expresarse, su personalidad espontánea y su manera de manejar las críticas.

Entre las reacciones a la fotografía, varios usuarios destacaron su apariencia y su estilo. Una de las frases que más se repitió fue “cada día más hermosa”, comentario que acompañó la conversación sobre la imagen.

Melissa Gate Foto | Canal RCN.

Aunque la imagen fue sencilla y no incluyó un mensaje extenso, bastó para generar respuesta entre sus fans. Su presencia en Instagram sigue siendo clave para mantener el contacto con quienes la apoyan desde su paso por el reality.