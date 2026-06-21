Greeicy Rendón sigue viral en redes sociales y medios de comunicación internacionales por confirmar su supuesta separación con Mike Bahía tras haber empezado a desarrollar sentimientos de pareja por la cantante argentina Tini.

Greeicy cuenta que hace 3 años una tía materna falleció y al parecer Kai seguía conectado a ella/ AFP: Giorgio Viera

Sin embargo, eso no es lo único que la tiene sonando. En la misma entrevista ofrecida para un podcast en España, la caleña narró el suceso paranormal que vivió su hijo Kai.

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¿Cuál fue el suceso paranormal que vivió Kai, hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía?

Greeicy cuenta que hace 3 años una tía materna falleció, dejando un gran vacío en su familia porque era muy cercana y querida por todos. Además, contó que vivió junto a ella en sus últimos años de vida.

"Un año después, estábamos en nuestra casa en Medellín con Kai, mi hijo, y él de repente nos dice: "Miren todos allá, es la abuela", (él le decía abuela a la tía). Como no vimos a nadie, seguimos en lo nuestro y, como a los 2 minutos, volvió a decir que miráramos a la abuela. Ahí todos nos miramos y dijimos que estaba muy raro e incluso pensamos que le había pasado algo a mi abuela...", contó.

Greeicy llamó a su mamá para contarle lo sucedido y preguntarle si todo estaba bien, confiando en la sensibilidad del pequeño, pero no obtuvo ninguna noticia que diera sentido a las palabras del niño. Horas más tarde, cuando estaba jugando con Kai en la cancha, él empezó a emocionarse y gritar de nuevo que miraran a la abuela, que estaba jugando con él y que se había acabado de caer.

"Ahí ya supe que eso no era normal y de una fui donde la familia y les dije que algo estaba pasando y dedujimos que estaba viendo a la tía".

Amigos de Greeicy Rendón también vivieron experiencia paranormal en la casa de la cantante

Greeicy cuenta que horas más tarde, uno de sus amigos estaba en la piscina y que vio pasar a una mujer vestida de blanco y que, al preguntarle a Mike que quién era, él respondió que estaba solo y que no había ninguna mujer.

Finalmente, al día siguiente, otro integrante del equipo también le mandó un audio a Greeicy diciéndole que en horas de la noche había visto una luz blanca en el bosque y que pasó cinco veces. Todos dedujeron que se trataba de la tía fallecida de Greeicy, pero que la presencia no tenía una connotación negativa.

Miembros del equipo de Greeicy también vivieron el suceso paranormal/ Archivo RCN