Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, pero parece que ese fue apenas el comienzo de los triunfos que el actor empezó a cosechar en este 2026.

Alejandro Estrada es galardonado por el alcalde de su ciudad y conmueve con un nuevo triunfo/ Archivo RCN

En la jornada de este domingo 21 de junio, el también creador de contenido compartió un clip en su cuenta oficial de Instagram con el que se enorgulleció de mostrar el reconocimiento que le estaban dando en la ciudad que lo vio crecer: Cúcuta.

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¿Cuál fue el reconocimiento que recibió Alejandro Estrada en Cúcuta y por qué se lo dieron?

El también conocido 'Zorro Viejo' (como le decían de cariño en el reality de convivencia) se mostró junto al alcalde de la ciudad, Jorge Acevedo, quien le entregó un reconocimiento en honor a sus años de trayectoria y trabajo, con el que ha dejado en alto el nombre de la ciudad.

"POV: Recibes un reconocimiento de la tierra que te vio crecer. Un reconocimiento por poner el nombre de mi ciudad, Cúcuta, en alto, gracias al alcalde Jorge Acevedo y, por supuesto, a cada persona que me tiene hoy en día aquí", expresó Alejandro Estrada en su publicación.

Recordemos que este galardón se le otorga a personas que han demostrado ser un referente para la ciudad por su trabajo, inspiración y apertura de caminos para las nuevas generaciones. En este caso, en sus años de trayectoria, Alejandro ha demostrado no solo su talento, sino su caballerosidad y principios, los mismos que lo llevaron a ser el favorito del público en el reality de convivencia.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Alejandro Estrada por el reconocimiento que le dieron en Cúcuta?

Uno de los medios de comunicación más influyentes de la ciudad comentó su publicación, exteriorizando el orgullo que sienten por estar tan bien representados, ya que consideran que Alejandro destacó la nobleza, belleza y amabilidad de los cucuteños. El actor respondió aseverando dichas palabras y muchos internautas se sumaron con elogios.

Entre los mensajes más reiterados están los que resaltan que, más allá de las estrategias, competencia y profesión, aplauden el corazón noble que tiene Estrada y le pidieron conservar siempre esos principios de respeto y educación que demostró en La casa de los famosos Colombia.

Jorge Acevedo le entregó un reconocimiento en honor a sus años de trayectoria y trabajo, con el que ha dejado en alto el nombre de la ciudad/ Archivo RCN