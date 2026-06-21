Falleció la mamá de cantante vallenato; publicó emotivo mensaje: “te me fuiste”
Eduar Gamarra informó en Instagram la muerte de su madre y compartió fotos familiares como despedida.
El cantante vallenato Eduar Gamarra informó por medio de sus historias de Instagram el fallecimiento de su madre, Josefina Pertuz. El artista guajiro publicó varias fotografías junto a ella y acompañó las imágenes con mensajes de tristeza.
La noticia se conoció en las últimas horas del domingo 21 de abril. El intérprete, reconocido por canciones como ‘Mentirosa’, ‘Que me perdone’ y ‘Echao pa’ lante’, no ha entregado detalles sobre las causas de la muerte.
¿Cómo confirmó Eduar Gamarra la muerte de su mamá?
Eduar Gamarra confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram. En una de sus historias publicó una fotografía en la que aparece junto a su madre durante una celebración familiar.
En la imagen se ve al cantante abrazando a su mamá, mientras ambos sonríen a la cámara. Detrás de ellos hay globos y una decoración de cumpleaños.
Sobre esa foto, el artista escribió: “Mamáaaaaaa te me fuisteeeee”, acompañado de varios emojis de llanto.
¿Cuándo falleció la mamá del cantante Eduar Gamarra?
El cantante también compartió otra fotografía en la que aparece con su madre en un restaurante o establecimiento comercial. En esa imagen, Gamarra está de pie detrás de ella, con una mano sobre su hombro.
Su madre aparece sentada frente a una mesa, vestida con una blusa blanca. El artista lleva una camiseta blanca y una gorra clara.
En esta segunda historia, el cantante escribió: “Mamáaaaaaa”, también acompañado de varios emojis de llanto.
Eduar Gamarra es un cantante guajiro de música vallenata. Su nombre ha ganado reconocimiento entre seguidores del género.
El artista suele usar sus redes sociales para compartir información sobre su carrera y momentos de su vida personal. En esta ocasión, decidió publicar recuerdos familiares para despedir a su madre.
Hasta el momento no se han conocido más datos sobre las honras fúnebres. Tampoco se ha informado si el cantante hará una declaración adicional sobre lo ocurrido.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike