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Luisa Fernanda W se pronuncia sobre las elecciones presidenciales en Colombia: ¿qué dijo?

Luisa Fernanda W explicó que su decisión se basó en su familia y sus principios.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales

La creadora de contenido Luisa Fernanda W habló en Instagram sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia. La empresaria, que actualmente vive en México con su familia, compartió varios mensajes relacionados con la jornada electoral y confirmó que ejerció su derecho al voto.

Aunque publicó el certificado de votación, la influenciadora no dijo por cuál candidato votó. En sus historias aclaró que no busca decirles a sus seguidores qué decisión tomar, pero sí les pidió no dejar de participar en las elecciones.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre las elecciones presidenciales?

Luisa Fernanda W explicó que no pretende influir en el voto de otras personas. En su mensaje señaló que no le dice a nadie por quién votar, pero pidió valorar el derecho al sufragio.

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Luisa Fernanda W (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido recordó que muchas personas trabajaron para que hoy los ciudadanos puedan votar. Por eso, insistió en que participar en las urnas es una responsabilidad importante.

También afirmó que quería ser transparente con sus seguidores. Según escribió, su voto estuvo relacionado con sus hijos, su historia personal, sus principios y sus convicciones.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el próximo presidente de Colombia?

La empresaria aseguró que votó pensando en sus hijos y en el futuro del país. También mencionó a las familias trabajadoras y a las personas que cada día buscan salir adelante.

En sus historias, Luisa Fernanda W hizo referencia al sector empresarial. Indicó que apoya a quienes impulsan el trabajo y el emprendimiento, un tema que relacionó con su familia y su experiencia personal.

Aunque dejó claras algunas razones que influyeron en su decisión, no mencionó nombres de candidatos ni partidos. Su mensaje se centró en explicar sus motivaciones y en pedir participación ciudadana.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en Premios Nuestra Tierra 2024
Luisa Fernanda W (Foto: Canal RCN)

Su publicación se suma a las de otras figuras públicas que han hablado sobre la jornada electoral sin hacer público su voto. En este caso, la empresaria prefirió mantener su decisión en privado.

Al final de su mensaje pidió que Dios bendiga a Colombia y acompañó la publicación con la bandera del país y un corazón. Sus historias generaron comentarios entre seguidores atentos a su postura frente a las elecciones.

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