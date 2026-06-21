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Hermana de Yeison Jiménez compartió estremecedor mensaje para el cantante durante su visita en el cementerio

Lina Jiménez conmovió a más de uno en redes sociales al hacerle una dedicatoria pública a Yeison jiménez.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Cuál fue el estremecedor mensaje con el que la hermana de Yeison Jiménez conmovió en redes?
¿Cuál fue el estremecedor mensaje con el que la hermana de Yeison Jiménez conmovió en redes?/ AFP: Rodrigo Varela

Hace poco más de 5 meses que el cantante de música popular Yeison Jiménez falleció como producto de un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, dejando un gran vacío entre sus millones de seguidores, pero sobre todo en sus familiares, quienes lo tenían como pilar.

Lina Jiménez quiso homenajear a su hermano y conmovió en redes
Lina Jiménez quiso homenajear a su hermano y conmovió en redes/ Archivo RCN

Ese ha sido el caso de Lina Jiménez, hermana del cantante, quien desde la lamentable noticia ha expresado públicamente que una parte de ella se había ido junto a él y que sabía que nada volvería a ser igual.

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¿Cuál fue el estremecedor mensaje con el que la hermana de Yeison Jiménez conmovió en redes?

Como prueba de lo anterior, también están los constantes mensajes que la mujer comparte en sus redes sociales como homenaje a su hermano. En la jornada de este domingo 21 de junio puso uno que dejó ver la nostalgia que carga y que conmovió a más de uno por lo profundo de su mensaje.

"Te extraño, hermano... tu amor y compañía es lo más maravilloso que perdí. Es tu recuerdo el que me alimenta a seguir el camino de la vida", compartió Lina, durante su visita en el cementerio.

La foto fue compartida en las redes sociales de Lina, dejando ver la lápida del Aventurero y los múltiples mensajes de amor y arreglos florales que lo acompañan en su tumba. Fue cuestión de minutos para que los internautas reaccionaran y confesaran que sus palabras los habían conmovido de manera especial y que incluso habían llegado al borde de las lágrimas.

¿Qué ha pasado con la familia de Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

Los familiares de Yeison Jiménez han dejado claro en diferentes entrevistas y contenidos personales en sus perfiles sociales que, aunque saben que nunca podrán reponerse por la partida del cantante, quieren hacerle honor a la carrera que con tanto sacrificio él sacó adelante.

Su esposa continuó con sus proyectos musicales como parte del homenaje que quiere hacerle, sacando a la luz esos sencillos que dejó iniciados. Además, también crearon un nuevo merchandising, ropa y accesorios característicos de la marca del cantante.

La foto fue compartida en las redes sociales de Lina, dejando ver la lápida del Aventurero y los múltiples mensajes de amor
La foto fue compartida en las redes sociales de Lina, dejando ver la lápida del Aventurero y los múltiples mensajes de amor/ Archivo RCN

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