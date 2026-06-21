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Falleció el periodista barranquillero William Vargas Martínez a los 76 años

Su carrera estuvo ligada a la prensa, la radio y medios digitales, donde dejó una huella importante.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
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(Foto freepik)

El periodista William Vargas Martínez falleció a los 76 años, luego de presentar problemas de salud. La noticia fue confirmada por medios de Barranquilla y generó reacciones de tristeza entre colegas, amigos y personas vinculadas al periodismo en la región Caribe.

Vargas Martínez fue un comunicador con una amplia trayectoria en prensa, radio y medios digitales. Durante su carrera trabajó en reconocidos espacios informativos y también creó proyectos propios desde los que continuó ejerciendo el periodismo.

¿Qué se sabe sobre la muerte de William Vargas Martínez?

William Vargas Martínez murió después de enfrentar complicaciones de salud. Aunque se informó que estuvo bajo atención médica, no se ha dado a conocer una causa exacta de su fallecimiento.

El periodista había sido internado en una clínica, donde recibió tratamiento por parte de especialistas. Sin embargo, su estado de salud se fue deteriorando con el paso de los días.

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Foto: Freepik

¿Cuál fue la trayectoria de William Vargas Martínez?

William Vargas Martínez desarrolló una carrera ligada a distintos medios de comunicación del Caribe colombiano. Trabajó en el Diario del Caribe, uno de los espacios donde fortaleció su experiencia en prensa escrita.

También hizo parte del noticiero Actualidad Noticiosa de Emisoras ABC, vinculado a Ventura Díaz Mejía. Además, tuvo participación en medios como La Voz de la Patria y La Patria al Día.

En su recorrido profesional también se desempeñó en el área de comunicaciones de la Electrificadora del Atlántico. Su trabajo estuvo relacionado principalmente con temas políticos, sociales y de actualidad.

Además de trabajar en medios ya establecidos, Vargas Martínez fundó el periódico El Atlántico Hoy. Con este proyecto buscó mantener un espacio informativo enfocado en los temas de la región.

El legado de William Vargas Martínez permanece en el periodismo barranquillero y en su familia. Su hijo, William Vargas, también ha desarrollado una carrera en medios y ha hecho parte del equipo de Zona Cero.

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