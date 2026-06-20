Mujer recibió fuerte balonazo durante el partido de Curazao vs. Ecuador: el video se hizo viral

En la noche de este sábado 20 de junio, en el Mundial FIFA 2026, Curazao hizo historia en el fútbol, porque por primera vez, hacen un punto en un la Copa del mundo.

Esta vez, el equipo se enfrentó a Ecuador y el partido generó muchas reacciones no solo de la tribuna, sino de los internautas, quienes no dudaron en reaccionar, en su gran mayoría en defensa de Curazao, pues sus jugadores conmovieron con lo que hicieron en la cancha.

Sin embargo, hubo un momento que se robó la atención y fue el impacto que recibió una mujer con el balón que se salió de la cancha; este momento se suma a una de las situaciones más comentadas en internet de lo que lleva esta mundial.

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Es que la Copa del mundo no solo une por el fútbol, sino por lo que dejan el partido y que los internautas reaccionan en redes y este año han pasado varias cosas, como un camarógrafo derribado por un futbolista y un jugador que usó el reloj de un arbitro en medio del partido.

¿Cuál es el impactante video de la mujer que recibió un balonazo durante el partido Curazao VS Ecuador?

A través de las diferentes plataformas digitales ha circulado un video del partido de Curazao VS Ecuador, el cual se jugó en la noche del sábado en la Copa Mundial 2026, en donde se ve cómo una mujer recibió un impactante balonazo.

Video capta el momento exacto en que una mujer recibe un balonazo. (AFP/ Carl Recine)

No iban ni cuatro minutos de juego cuando uno de los futbolistas de Ecuador lanza el balón al arco de Curazo, pero el arquero lo tapa y en eso momento sale volando hacia la dirección de una mujer que estaba cerca de la cancha.

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Lo chistoso del momento es que lo muestran en cámara lenta, pero ella por estar grabando no se da cuenta que le balón se dirige hacia ella.

¿Cuáles memes dejó el partido de Curazao VS Ecuador en el Mundial 2026?

Al hacer historia en un Mundial, Curazao se llevó todo el protagonismo, pues muchos pensaron que perderían ante Ecuador, sin embargo, esto no fue así y salieron algunos memes que dejó el juego.

Por un lado, destacaron el gran trabajo del arquero, quien a sus 37 años se robó la admiración de quienes vieron el partido. Así mismo, salieron chistes sobre el tema, ya que era impresionante la forman en la que defendía.

De hecho, se viralizó una conmovedora imagen en la que todos los jugadores se dirigieron hacia él apenas terminó el partido, para abrazarlo y llorar de felicidad tras hacer historia.