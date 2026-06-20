Las autoridades en California continúan con las investigaciones tras el hallazgo de una reconocida actriz y su esposo dentro de un carro en una vía del norte del estado. El caso se encuentra en etapa de recolección de pruebas mientras se establece qué ocurrió en el lugar.

¿Quién fue la reconocida actriz hallada sin vida en California?

La mujer fue identificada como Judith Wyler Sheldon, reconocida actriz y figura vinculada al mundo cultural en Estados Unidos. Era hija del director de cine William Wyler, considerado una de las grandes referencias del cine clásico de Hollywood.

Además de su vínculo familiar con la industria cinematográfica, también estuvo relacionada con espacios de preservación cultural, especialmente en iniciativas enfocadas en la historia del cine.

Su nombre era conocido dentro de círculos artísticos por su participación en proyectos de divulgación y promoción del cine clásico.

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¿Cómo fue hallada Judith Wyler Sheldon y su esposo dentro del carro?

De acuerdo con la información entregada por la Patrulla de Carreteras de California, el hallazgo se produjo el 15 de junio, cerca de Fawndale Road. Un vehículo fue reportado como detenido en el arcén de la vía, lo que llevó a las autoridades a desplazarse hasta el lugar.

El carro de Judith Wyler Sheldon fue reportado / (Fotos de Freepik)

Al llegar, los agentes encontraron un carro con el motor encendido y dos personas en su interior sin responder. Equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación, pero ambos fueron declarados sin signos vitales en el sitio.

El vehículo permanecía estacionado en una zona de tránsito habitual, lo que generó atención inmediata de los organismos de seguridad.

¿Qué se sabe del caso de Judith Wyler Sheldon y su esposo en California?

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso bajo investigación, ya que no se ha establecido una causa oficial de los hechos. Los reportes preliminares indican que, por ahora, no hay elementos que expliquen de forma directa lo ocurrido dentro del carro.

Los investigadores están a la espera de los resultados de las autopsias y de los estudios forenses, que serán clave para determinar qué ocurrió dentro del carro antes del hallazgo.

También se revisan factores del entorno, como las condiciones climáticas del día, en el que se registraron altas temperaturas en la zona.

Por ahora, las autoridades han reiterado que el caso sigue abierto y que ninguna línea de investigación ha sido descartada mientras se recopilan todas las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido.