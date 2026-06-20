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Valentino Lázaro hizo suspirar a sus seguidores con fotos familiares: su sobrino derrite ternura

Valentino Lázaro demostró lo importante que es su familia en su vida. El influencer generó distintas opiniones por estas fotografías.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentino Lázaro
Valentino Lázaro hizo suspirar a sus seguidores con fotos familiares | Foto del Canal RCN.

Una de las sorpresas que dejó La casa de los famosos Colombia 2026 fue Valentino Lázaro. El influencer resultó mostrando una personalidad que no todos conocían.

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¿Por qué Valentino Lázaro cambió en La casa de los famosos Colombia?

Valentino Lázaro se mostraba a través de redes sociales con una actitud fuerte, pero tan solo fue que pasaran varias semanas en el reality del Canal RCN para destapar su corazón. Entonces, se conoció que le gusta ayudar a los demás y no es tan crítico.

A partir de ello, el creador de contenido se ganó el cariño de nuevas personas, quienes reaccionaron a su más reciente publicación en Instagram junto a su familia.

Valentino Lázaro
Valentino Lázaro es muy familiar, aunque no lo pareciera | Foto del Canal RCN.

Mientras estuvo en La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro dio a conocer su vida familiar; por un lado, su papá falleció hace años; por el otro, destacó la importancia de su mamá, hermana y sobrino.

En efecto, dicho cariño por su familia quedó plasmado en un carrete de fotografías con las que enamoró en los entornos digitales.

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"Siempre volver a mamá Yula es volver a casa. Reencontrarme con mi mamá, mi hermana y Lorenzo, mi sobrino (el mismo que me bautizó como el Tío Tino 🥹), es recordar por qué luché tanto durante este camino", dice parte de la descripción de las fotos.

¿Qué reveló Valentino Lázaro de su familia?

De acuerdo con Valentino Lázaro, su mamá, hermana y sobrino fueron su fuerza mientras estuvo en el formato de convivencia 24/7 y, aunque los extrañaba en cada instante, fueron los que lo hicieron seguir adelante. Por este motivo, catalogó a su familia como el mejor premio que tiene en su vida.

Valentino Lázaro
Valentino Lázaro se dedica al mundo de las redes sociales | Foto del Canal RCN.

"Gracias por esperarme con tanto amor. Los extrañé demasiado y qué felicidad volver a estar juntos. Espero que les guste vernos así: siendo nosotros, con nuestras locuras y mucho amor", agregó Valentino Lázaro en el post familiar.

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Como era de esperarse, los internautas y seguidores se hicieron notar mediante comentarios y reacciones por la publicación de fotos en familia. Para algunos, Valentino Lázaro fue el "verdadero" ganador de La casa de los famosos Colombia 2026, también reiteraron el amor que sienten por el creador de contenido y la generosidad que pregona en las redes.

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