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La Jesuu mostró el lugar donde todos viven el Mundial 2026 en México: así se desborda la gente

¡La Jesuu se sumó a la fiebre mundialista! La influencer se encuentra en México viviendo de primera mano la Copa Mundo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Jesuu
La Jesuu mostró el lugar donde todos viven el Mundial 2026 en México | Foto del Canal RCN y Antonio Martinez / AFP.

El Mundial 2026 no deja de causar furor, mucho más porque la Selección Colombia volvió a participar en el importante evento deportivo después de un considerable tiempo. A esto se suman los reconocidos rostros de la farándula, quienes muchos han llegado hasta México para vivir la experiencia mundialista en primera fila.

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¿Colombia y México son novios en el Mundial 2026?

Una de las influenciadoras que viajó hasta el país centroamericano es La Jesuu. En redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 no ha desaprovechado su estancia para resaltar sus vivencias del Mundial 2026.

En efecto, entre lo más nuevo, La Jesuu dio a conocer la energía que se siente en el reconocido Ángel de la Independencia de Ciudad de México.

Ángel de la Independencia
Ángel de la Independencia de México | Foto Yuri Cortez / AFP.

Después de que Colombia hizo su debut en el Mundial al enfrentarse contra Uzbekistán, han venido rondando videos que dan muestra de la multitud de personas que llegaron desde el país tricolor hasta México. De hecho, se está haciendo viral el dicho de que "Colombia y México son novios" por la pasión futbolera que los identifica.

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Es así como La Jessu quiso dejar la evidencia de la euforia que se siente en el Ángel de la Independencia. "¿Cómo les explico lo que vivimos ayer en el Ángel?", escribió la creadora de contenido.

La Jesuu
La Jesuu está en modo Mundial 2026 | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se vive el Mundial 2026 en México? La Jesuu lo mostró

En los distintos clips, la algarabía es la protagonista. Tanto colombianos como mexicanos y demás personas de otros territorios se encuentran bailando alrededor del importante monumento. Y es que, como si fuese poco, la música también es de destacar, puesto que se puede observar a la gente cantar el popular sencillo Ahora te puedes marchar de Luis Miguel.

 

Como la Jesuu, otros rostros digitales han estado en el Mundial 2026 apoyando a la Selección Colombia. Por ejemplo, uno de los más emocionados y que ama este deporte es el cantante Maluma, quien no se cambia por nadie al poder interactuar con el combinado cafetero, puntualmente junto a la estrella Lucho Díaz.

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Cabe recordar que Colombia tendrá su segundo partido de la Copa Mundo 2026 el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. Transmisión que se podrá ver en las distintas pantallas de Deportes RCN y Canal RCN.

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