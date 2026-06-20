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Yina Calderón preocupa por su estado de salud fuera de Colombia y no puede trabajar: esto le pasó

Yina Calderón no se encuentra bien, así lo demostró en un video en el que detalló la enfermedad que está padeciendo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón preocupa por su estado de salud fuera de Colombia y no puede trabajar | Foto del Canal RCN.

La influencer, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, ha venido creciendo en el mundo del espectáculo, pero no todo es positivo para ella.

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Desde hace meses, Yina Calderón empezó a laborar para una reconocida cadena de televisión en Estados Unidos; esto ha desatado críticas, pues algunos la apoyan y otros no. Independientemente de lo que sea, la emprendedora de fajas continúa llamando el interés en redes sociales.

¿Por qué Yina Calderón está enferma fuera de Colombia?

Yina Calderón preocupó a la comunidad digital al grabar diversos videos en los que se denota que no se encuentra bien de salud; incluso su voz no es la misma. Cabe mencionar que está en México.

Yina Calderón
Yina Calderón ahora tiene trabajo fuera de Colombia | Foto del Canal RCN.

Entonces, la influenciadora dio un reporte con el que dejó mucho por pensar, ya que sigue trabajando y no puede parar aunque su físico lo necesite. Como si fuese poco, resaltó que no ha podido comer.

"Hace años no me daba esto así", confesó.

¿Cuál enfermedad le dio a Yina Calderón?

Uno de los motivos por el que la salud de Calderón está fragmentada se debe, al parecer, al aire acondicionado. Enseguida, reveló que tiene problemas en sus amígdalas porque están inflamadas, a la vez que aprovechó para agradecer por el apoyo que está recibiendo de manera constante fuera de Colombia.

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"Yo siento que uno sin ustedes no es nada. Muchas gracias, Dios les bendiga. Voy a ver si me logro poner una inyección para que se me desinflamen las amígdalas", expresó.

Por otro lado, Yina Calderón dio a conocer que vuelve a Colombia para seguir trabajando, aun sintiéndose enferma. En adición, rompió el silencio sobre la realidad que está viviendo al estar laborando no solo mediante las redes sociales, sino que también en televisión.

Yina Calderón
Yina Calderón labora más de lo que debería | Foto del Canal RCN.

"Les voy a decir una cosa: uno tiene que ser muy agradecido con el trabajo que le da a uno de comer, porque Dios de alguna manera perdona todo menos la ingratitud y está escrito en la Biblia... El trabajo en redes y en televisión es duro. La gente piensa que es ir a grabar y ponerse bonita y ya, pero no", sentenció.

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Para finalizar, la empresaria señaló que llega un momento en el que el cuerpo cobra factura.

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