Karina García lanzó fuerte afirmación sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex

La ruptura entre Tebi Bernal y Alexa Torrex continúa siendo tema de conversación en redes sociales, pues luego de los acercamientos del exparticipante de La casa de los famosos Colombia con su expareja Alejandra Salguero, la influenciadora tomó distancia. Ahora, en medio de la polémica, Karina García se pronunció al respecto y lanzó una contundente declaración que desató reacciones.

¿Karina García no sabía que Tebi Bernal y Alexa Torrex no estaban juntos?

Luego de varias semanas del final de La casa de los famosos Colombia, Karina García, quien fue invitada especial de la tercera temporada, se reunió con Valentino Lázaro y Beba de la Cruz, exparticipantes del reality, para disfrutar del debut de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol 2026.

En rdes recuerdan el shippeo de Tebi Bernal y Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

En medio del encuentro los tres creadores de contenido aprovecharon para realizar un en vivo en que no solo se mostraron disfrutando del partido, sino que además aprovecharon para hablar de diversos temas, entre esos la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

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En ese preciso momento, Karina García se enteró de que la relación sentimental entre Tebi Bernal y Alexa Torrex no había seguido su curso, sino que habían tomado distanciamiento debido a los acercamientos del creador de contenido con su expareja, Alejandra Salguero.

¿Qué dijo Karina García sobre la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

A raíz de esta situación, Karina García se pronunció y aseguró que, desde su perspectiva, la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex no era “real”, sino que habría sido “forzada”.

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La influenciadora explicó que, durante su participación como invitada de El Jefe en La casa de los famosos Colombia, notó comportamientos que la hicieron pensar que el vínculo entre ambos no era genuino.

Como ejemplo, recordó la actividad en la que incentivó a varios participantes a besarse, entre ellos Alexa y Tebi, y afirmó que el momento entre ellos se vio “muy fingido”.