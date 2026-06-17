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Yina Calderón reveló cómo reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe al verla; ¿la saludaron?

Yina Calderón confesó cuál fue la reacción de Paola Jara y Jessi Uribe tras las críticas que ella hizo sobre su relación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yina Calderón reveló cómo reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe al verla
Yina Calderón habló de su encuentro con Paola Jara y Jessi Uribe / (Foto del Canal RCN)

Yina Calderón llamó la atención de sus fans al revelar detalles del momento en que coincidió en un mismo set de televisión junto a Paola Jara y Jessi Uribe. El momento llamó la atención debido a las diferencias que habían marcado su relación en el pasado.

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¿Cómo fue el encuentro de Yina Calderón con Paola Jara y Jessi Uribe?

Yina Calderón compartió con sus fans detalles de un momento que ocurrió durante una emisión del programa en el que participa como presentadora invitada en Estados Unidos. Allí coincidió con los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, quienes se encuentran promocionando sus proyectos musicales.

Según mostró la empresaria en sus redes sociales, los artistas ingresaron al set y saludaron a cada uno de los presentadores presentes. Cuando llegó su turno, tanto Paola Jara como Jessi Uribe la saludaron de la misma manera que al resto del equipo.

¿Cómo fue el encuentro de Yina Calderón con Paola Jara y Jessi Uribe?
Así fue el encuentro de Yina Calderón con Paola Jara y Jessi Uribe / (Foto del Canal RCN y AFP)

En las imágenes difundidas por Calderón se observa que hubo un saludo cordial entre las partes. Más adelante, durante una pausa del programa, la influenciadora también grabó un momento en el que aparecía cerca de Jessi Uribe mientras se preparaba para continuar con la transmisión.

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El encuentro llamó la atención porque los internautas recordaron que, en el pasado, Calderón realizó comentarios sobre la relación sentimental de los artistas, situación que generó diferencias públicas entre ellos.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Paola Jara y Jessi Uribe?

Tras la emisión del programa, Yina Calderón decidió hablar sobre lo ocurrido y reconoció que esperaba una reacción diferente por parte de los cantantes.

La empresaria explicó que asumió su papel como presentadora con profesionalismo y que su intención nunca fue generar una situación incómoda con los invitados del espacio televisivo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Paola Jara y Jessi Uribe?
Yina Calderón opinó sobre Paola Jara y Jessi Uribe / (Foto del Canal RCN)

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Además, señaló que le sorprendió la actitud de ambos artistas durante el encuentro. De acuerdo con sus declaraciones, Paola Jara la saludó de manera amable y Jessi Uribe también tuvo una actitud cordial durante la jornada de trabajo.

Paola Jara me saludó muy bien y Jessi Uribe incluso se río y me saludó; los dos fueron muy amables, yo no voy a decir cosas que no son.

Calderón afirmó que, aunque en el pasado expresó opiniones críticas sobre la relación de los cantantes, considera que ese episodio quedó atrás y que su responsabilidad dentro del programa era desarrollar su labor de manera respetuosa.

Mientras Paola Jara y Jessi Uribe continúan con la promoción de sus proyectos musicales en Estados Unidos, Yina Calderón seguirá vinculada temporalmente al espacio televisivo antes de regresar a Colombia para retomar sus actividades y compromisos profesionales.

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