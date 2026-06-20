Jhorman Toloza aclaró sentimientos y sorprendió con su respuesta: ¿Alexa Torrex volvió a su vida?
Jhorman Toloza se cansó de ocultar sus sentimientos, razón por la que se mostró conmovido al hablar de su vida amorosa actual.
No es un secreto que la vida del influenciador Jhorman Toloza se convirtió en un tema de interés, especialmente después de que quedó soltero al Alexa Torrex, su exprometida, terminarle en pleno reality de La casa de los famosos Colombia.
En redes sociales, la expareja pregonaba amor por montones, pero eso se transformó por completo y las polémicas ahora hacen eco. Días atrás, Jhorman habría demandado a Alexa y, por lo que parece, las diferencias se mantienen hasta nuevo aviso.
¿Hay posibilidad de que Jhorman Toloza vuelva con Alexa Torrex?
Los internautas y seguidores de cada uno de los influencers suelen tener dudas acerca de su vida sentimental. Como se sabe, cada uno partió caminos, pero eso no significa que el amor no vuelva a renacer.
En ese sentido, Jhorman habló recientemente respecto a cómo se encuentra su corazón. El creador de contenido lo hizo mediante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que decidió contar si tiene a alguien a su lado o no.
Son diversas las especulaciones en torno al hecho de que Jhorman habría "reemplazado" a Alexa Torrex en tiempo récord, así que él mismo puntualizó la realidad de su situación sentimental.
¿Cómo se encuentra la vida sentimental de Jhorman Toloza?
Contrario a lo que se pensaba, Toloza confirmó que se encuentra soltero. En sus palabras, comunicó que su plan es el de disfrutar y nada más.
"No, no tengo a nadie. Gracias por preguntar... Estoy completamente dedicado al trabajo, a edición, grabación, contenido religioso y entrenando", aseguró el influenciador.
En la misma corriente de ideas, el exprometido de Alexa Torrex dijo que también es necesario el descanso y nuevamente reiteró su soltería, aunque llamaron la atención sus gestos debido a que parece como si estuviese "triste", según los internautas.
Este es el video de Jhorman Toloza aclarando su situación sentimental:
¿Por qué Alexa Torrex y Jhorman Toloza terminaron?
Jhorman Toloza y Alexa Torrex tenían una relación sólida; de hecho, al comienzo de La casa de los famosos Colombia, se pensaba que, tan pronto se terminara la producción, iban a ir al altar.
No obstante, todo se derrumbó cuando la exparticipante del formato de convivencia empezó a experimentar nuevos sentimientos por Tebi Bernal, lo que produjo que ella misma decidiera dar fin a su compromiso.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike