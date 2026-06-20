Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex rompe el silencio sobre las elecciones presidenciales en Colombia

Alexa Torrex causa revuelo al ser una de las figuras públicas que se pronuncia sobre las elecciones presidenciales de Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El inesperado mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales
El mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales. (Foto/ Canal RCN)

Mañana domingo 21 de junio, Colombia decidirá al nuevo presidente de la República para el período 2026-2030 y algunos famosos están hablando de esto.

Artículos relacionados

Sin duda, es una de las contiendas electorales más difíciles, sin embargo, los ciudadanos colombianos están con toda la actitud de llegar a las urnas y elegir al candidato que los representa.

Por su lado, Greeicy Rendón, Karol G, el influenciador Juanda, Sebastián Yatra, Emiro Navarro y otros, han dado un valioso mensaje para invitar a sus seguidores a que ejerzan su derecho y deber al voto, aportando su grano de arena a la democracia del país.

Artículos relacionados

Aunque también, hay figuras públicas que han manifestado su postura directamente, con el fin de sentirse tranquilos con ellos mismos, según lo que expresan en sus redes sociales.

Así mismo, Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio y habló sobre el álgido tema.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

Quedan pocas horas para conocer quién será el próximo presidente de Colombia y en la noche de este sábado 20 de junio, la cantante Alexa Torrex se refirió al tema.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre las elecciones presidencial
El inesperado mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales. (Foto/ Canal RCN)

La exparticipante se pronunció a través de su cuenta oficial de X, escribiendo un profundo mensaje con el que generó reacciones.

Precisamente, escribió: “no importa por quién votes, lo importante es participar. Que nadie elija por ti. Infórmate, reflexiona y sal a ejercer tu derecho. Cada voto cuenta y cada voz merece ser escuchada”.

Artículos relacionados

¿Alexa Torrex reveló cuál será el candidato por el que votará en las elecciones presidenciales de Colombia?

Alexa Torrex sorprendió al referirse sobre un tema importante para el país, por lo que no se espera que las figuras públicas hagan esto, sin embargo, no mencionó cuál es su candidato por el que dejará su voto mañana en las urnas.

El mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales
Alexa Torrex rompió el silencio sobre las elecciones presidencial. (Foto/ Canal RCN)

Aún así, para sus seguidores fue valioso que se refiriera al tema, ya que muchas figuras públicas prefieren callar y no hacer ruido sobre un tema que genera bastante debate y polarización.

Por ahora, le mensaje de los famosos es claro, salir a votar y aportar a la democracia y la oportunidad de tener voz y voto en una decisión tan importante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro habló de las elecciones presidenciales Emiro Navarro

Emiro Navarro se pronunció sobre las próximas elecciones presidenciales en Colombia: ¿por quién votará?

Emiro Navarro rompió el silencio y causó reacciones al revelar su más honesta postura ate su voto para las elecciones presidenciales en Colombia.

Sheila Gándara publicó video que desató rumores sobre Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara desató rumores de reconciliación con Juanda Caribe: “dicen que uno vuelve a donde fue feliz”

Sheila Gándara generó revuelo en redes tras un polémico video en el que apunta una posible reconciliación con Juanda Caribe.

Manuela QM enterneció las redes con una conmovedora foto de su bebé Blessd

Manuela QM paraliza las redes con conmovedora foto de su bebé: así luce

Manuela QM causó reacciones en redes al revelar tierna imagen de su hijo Caleb, tras pocos días de haber nacido.

Lo más superlike

Estos son los jugadores más talentosos del Mundial 2026 Copa Mundial

Estos son los jugadores más talentosos del Mundial 2026, según la IA: está James Rodríguez

La IA reveló los mejores futbolistas del Mundial 2026 con base en rendimiento y estadísticas de redes sociales.

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Matrimonio de Luis Alfonso Talento nacional

Luis Alfonso se casó por tercera vez: estas son las fotos inéditas de su matrimonio

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación