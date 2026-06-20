Alexa Torrex rompe el silencio sobre las elecciones presidenciales en Colombia

Mañana domingo 21 de junio, Colombia decidirá al nuevo presidente de la República para el período 2026-2030 y algunos famosos están hablando de esto.

Sin duda, es una de las contiendas electorales más difíciles, sin embargo, los ciudadanos colombianos están con toda la actitud de llegar a las urnas y elegir al candidato que los representa.

Por su lado, Greeicy Rendón, Karol G, el influenciador Juanda, Sebastián Yatra, Emiro Navarro y otros, han dado un valioso mensaje para invitar a sus seguidores a que ejerzan su derecho y deber al voto, aportando su grano de arena a la democracia del país.

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Aunque también, hay figuras públicas que han manifestado su postura directamente, con el fin de sentirse tranquilos con ellos mismos, según lo que expresan en sus redes sociales.

Así mismo, Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio y habló sobre el álgido tema.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

Quedan pocas horas para conocer quién será el próximo presidente de Colombia y en la noche de este sábado 20 de junio, la cantante Alexa Torrex se refirió al tema.

El inesperado mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales. (Foto/ Canal RCN)

La exparticipante se pronunció a través de su cuenta oficial de X, escribiendo un profundo mensaje con el que generó reacciones.

Precisamente, escribió: “no importa por quién votes, lo importante es participar. Que nadie elija por ti. Infórmate, reflexiona y sal a ejercer tu derecho. Cada voto cuenta y cada voz merece ser escuchada”.

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¿Alexa Torrex reveló cuál será el candidato por el que votará en las elecciones presidenciales de Colombia?

Alexa Torrex sorprendió al referirse sobre un tema importante para el país, por lo que no se espera que las figuras públicas hagan esto, sin embargo, no mencionó cuál es su candidato por el que dejará su voto mañana en las urnas.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre las elecciones presidencial. (Foto/ Canal RCN)

Aún así, para sus seguidores fue valioso que se refiriera al tema, ya que muchas figuras públicas prefieren callar y no hacer ruido sobre un tema que genera bastante debate y polarización.

Por ahora, le mensaje de los famosos es claro, salir a votar y aportar a la democracia y la oportunidad de tener voz y voto en una decisión tan importante.