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Emiro Navarro se pronunció sobre las próximas elecciones presidenciales en Colombia: ¿por quién votará?

Emiro Navarro rompió el silencio y causó reacciones al revelar su más honesta postura ate su voto para las elecciones presidenciales en Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Emiro Navarro habló de las elecciones presidenciales
Emiro Navarro rompió el silencio sobre las elecciones presidenciales. (Foto/ Canal RCN)

Mañana domingo 21 de junio, Colombia conocerá quién será el nuevo presidente de la República para el período 2026-2030; sin duda, un hecho histórico para todo el país.

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Ante tantas emociones que se han sentido tras la primera vuelta, algunas figuras públicas han salido a hablar abiertamente sobre su posición y opinión, por eso mismo, hacen la invitación para que los ciudadanos cumplan con su rol y sean participes en esa jornada democrática.

Han sido muchos los famosos que tiene claras sus posturas, pero hay otros que, para unir a este país dividido, envían un mensaje lleno de esperanza y amor; por ejemplo, Greeicy Rendón, Karol G, Sebastián Yatra y otros, quienes recuerdan la importancia de ejercer el voto.

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Por su lado, Emiro Navarro también dio su contúndete postura y envió un mensaje a toda su comunidad, para que mañana se despierten con esperanza y salgan a votar, así como él lo hará.

¿Qué dijo Emiro Navarro al pronunciarse sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

Casi anocheciendo, Emiro Navarro rompió el silencio y se pronunció sobre las elecciones presidenciales de este 21 de junio en Colombia.

Emiro Navarro rompió el silencio sobre las elecciones presidenciales
Emiro Navarro se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Colombia. (Foto/ Canal RCN)

A través de sus historias en Instagram, el creador de contenido escribió: “votemos pensando en nuestra gente, en nuestras familias, en las oportunidades que soñamos, en la naturaleza tan hermosa que tiene Colombia”.

Así mismo, explicó que es importante estar informado e ir a votar con convicción de lo que somos y desde los propios valores que tenemos. Por último, fue enfático a reiterar que es un día para ponerse bonito e ir a participar en esta importante jornada electoral.

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¿Emiro Navarro reveló por quién votará?

Emiro Navarro no dijo por quién votará, pero para algunos su mensaje habría sido claro con ciertos puntos que mencionó, pero esto son solo especulaciones, ya que no dijo nada en concreto.

Emiro Navarro se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Colombia
Emiro Navarro habló de las elecciones presidenciales. (Foto/ Canal RCN)

Pero lo que sí, es que al igual que las demás figuras públicas, dejó saber su opinión sobre la importancia de participar con el voto, ya que esto puede cambiar y construir país.

Finalmente, el creador de contenido dijo que se “veían en las urnas”, tr4as un mensaje esperanzador para todos sus fans.

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