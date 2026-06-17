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Sara Corrales reveló cómo fue el nacimiento de su hija Mila de un mes: “Duele como un berraco”

Sara Corrales habló sin filtros sobre el dolor del parto y sorprendió con lo que reveló del nacimiento de su hija Mila.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales se sinceró sobre el parto de Mila y habló del intenso dolor que sintió
Sara Corrales contó cómo logró sobrellevar el dolor del parto. (Foto: AFP y Freepik)

Sara Corralessorprendió al hablar sobre lo que ha sido su experiencia luego de haber dado a luz a su pequeña Mila hace un mes.

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¿Qué contó Sara Corrales sobre su experiencia en el parto?

La reconocida actriz decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, y allí contó sin tapujos cómo fue el parto.

A la pregunta: “¿Cómo fue tu experiencia con el dolor del parto y cómo lo sobrellevaste?”, la actriz respondió: “Esa vaina duele como un berraco. Dicen que es como si tuvieras 20 fracturas a la vez, es una cosa brava, pero yo siento que todo está en la mente”, mientras señalaba su cabeza con el dedo.

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Sara Corrales habló de que desde el embarazo se fue programando para ese momento, en el que dijo que se empoderó y se apropió de la situación para llevarla de la mejor manera.

“Lo logré con la respiración, con estar enfocada, concentrada. Yo era una leona pariendo”.

Sara Corrales se sinceró sobre el parto de Mila y habló del intenso dolor que sintió
Sara Corrales contó cómo logró sobrellevar el dolor del parto. (Foto: AFP)

En el video Sara Corrales reveló que durante ocho horas estuvo haciendo respiración profunda y que, en cada etapa de las contracciones, iba cambiando la forma de respirar. También contó que aprendió estas técnicas en un curso que realizó antes del parto.

¿Qué más reveló Sara Corrales sobre esta nueva etapa como mamá?

Además, contó que Damián Pasquini, su esposo, la acompañó en todo momento durante el proceso de parto y que no se separó de ella ni un solo minuto durante la llegada de su hija, quien desde su nacimiento ha acaparado la atención de los seguidores de la actriz en redes sociales.

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Todo esto, a pesar de que Sara Corrales ha decidido no mostrar el rostro de la bebé, sumándose a la tendencia de varios famosos que, por motivos de seguridad y privacidad, prefieren mantener la identidad de sus hijos alejada de las redes sociales.

Sara Corrales se sinceró sobre el parto de Mila y habló del intenso dolor que sintió
Sara Corrales contó cómo logró sobrellevar el dolor del parto. (Foto: AFP)

Sin embargo, sí ha compartido algunos detalles de la bebé, como uno de sus ojos, pequeñas partes de su rostro y otros momentos de esta nueva etapa, que, aun sin mostrar completamente a la niña, han causado furor entre sus seguidores.

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