Así fue el incómodo encuentro de Jessi Uribe y Paola Jara con Yina Calderón

Los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara protagonizaron un incómodo encuentro con la empresaria Yina Calderón en un medio internacional.

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¿Cómo fue el encuentro entre Jessi Uribe y Paola Jara con Yina Calderón?

Los artistas se encuentran en Miami, Estados Unidos en gira de promoción de su canción "Infidelidad" y su nuevo álbum.

Los colombianos asistieron al programa "Hoy Día" de un medio de comunicación internacional, en el que Yina Calderón se encuentra como presentadora invitada, donde tuvieron que encontrarse.

La encargada de revelar el momento fue la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien a través de sus historias en su cuenta de Instagram reveló el saludo que tuvieron.

En la grabación se ve a los presentadores del programa esperando a los cantantes, quienes llegan como invitados y saludan a uno por uno, quedando Yina Calderón de última.

Ambos la saludan con beso en la mejilla como a los demás y ella le corresponde también.

Posteriormente, enseñó en una pausa comercial que se está maquillando y tiene a Jessi Uribe atrás y le dice "Todo por trabajo, usted sabe que hay gente que le pone el alma", mientras el bumangués se ríe.

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¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no se llevan con Yina Calderón?

Los cantantes no han tenido una buena relación con la influenciadora Yina Calderón luego de que esta les lanzara constantemente fuertes comentarios sobre su relación, donde han tildado en varias ocasiones a la paisa de "moza".

Debido a las ofensivas palabras y fuertes calificativos, los cantantes han detallado en repetidas ocasiones que la empresaria no es de su agrado.

Sin embargo, todos mostraron su profesionalismo y respeto hacia el otro, pese a las diferencias que han tenido.

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Por ahora, los cantantes siguen promocionando su música y disfrutando de su matrimonio, pese a las críticas que suelen recibir por su relación.

Mientras tanto, Yina Calderón indicó que estará presentando en dicho programa hasta el sábado 20 de junio, por lo que, después se estaría regresando a Colombia a retomar sus labores con su empresa y demás proyectos.