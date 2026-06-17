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Yailin sorprendió tras explantarse, así luce ahora

La artista dominicana Yailin tuvo un increíble cambio físico y así se dejó ver en público.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yailin se explanto
Yailin cambió su físico/AFP: Jason Koerner

La cantante Yailin 'la más viral' sorprendió a sus millones de fanáticos luego de dejarse ver en público con un drástico cambio físico.

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¿Yailin se explantó?

La artista dominicana apareció recientemente en dos eventos públicos luciendo explantada, es decir, sin sus prótesis en su zona superior.

Yailin sin protesis

La famosa se mostró usando vestidos con los que dejó al descubierto su nueva apariencia física y provocando gran asombro entre sus fanáticos.

Cabe destacar que, Yailin se había puesto implantes bastante grandes, pero en el año 2024 decidió operarse y ponerse unos más pequeños.

Esta decisión de quitárselos rotundamente dejó a muchos fanáticos con la incertidumbre de saber si lo hizo por salud o por estética.

Recordemos que, varias famosas alrededor del mundo han optado por explantarse, indicando que ha sido la mejor decisión que han tomado, pues desde entonces han notado cambios favorables en su físico y en su estado emocional.

En Colombia famosas como Claudia Bahamón, Tuti Vargas, Angeline Moncayo, Ana Sofía Henao, Mabel Cartagena y Mónica Fonseca optaron por retirarse sus prótesis por salud.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos al cambio físico de Yailin, la más viral?

Luego de sus apariciones públicas con su nuevo físico, miles de fanáticos han reaccionado al respecto, donde muchos han detallado que se ve más natural y más joven, indicando que les gusta más como se ve así que con dicho procedimiento encima.

yailin se somete a cambio fisico

Otros no tardaron en criticarla y puntualizar que sienten que se ve muy diferente, especulando que pronto podría aparecer con prótesis de nuevo.

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Por el momento, Yailin no se ha referido al tema de su cambio físico, pero continúa entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre parte de su estilo de vida, sus ocurrencias, su música y su maternidad con su hija Cattleya, fruto de su relación anterior con el cantante Anuel AA, quien se encuentra alejado de las plataformas digitales y la opinión pública.

Los fanáticos de Yailin están a la espera de que estrena más canciones y retome las presentaciones, con las que los cautiva tanto.

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