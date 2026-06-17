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Alejandra Buitrago se sinceró sobre el fin de su relación con J Balvin

Alejandra Buitrago rompió el silencio y después de varios años, habló de su ruptura con el cantante, J Balvin.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Exnovia de J Balvin se sinceró sobre la ruptura y causó revuelo en redes
Exnovia de J Balvin rompió el silencio sobre su ruptura con el cantante. (AFP/ Frazer Harrison)

En los últimos días, a través de las plataformas digitales ha circulado una entrevista de Alejandra Buitrago, reconocida presentadora que hizo parte de Canal RCN ya hace algunos años.

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En esta conversación, la paisa habló de su relación con J Balvin, pues la sorpresa se debe a que ella nunca mencionó nada sobre el tema, e incluso, después de su ruptura, pero el cantante sí lo había hecho hace un tiempo.

Muchos no recuerdan este noviazgo porque, como lo dijo ella, no quisieron que fuera una noticia tan pública, aunque ya estaba confirmado en ese entonces de que tenían un romance que no quisieron exponer tanto.

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Por eso mismo, lo que dijo Alejandra causó reacciones en redes, ya que ella rompió el silencio tras varios años de la ruptura con el cantante colombiano, quien hoy, al igual con ella, hizo su vida.

¿Qué dijo Alejandra Buitrago sobre su relación con J Balvin?

En redes empezó a circular una parte de una entrevista que hizo Alejandra Buitrago para un podcast y allí, la panelista le preguntó pro su ruptura con J Balvin.

Exnovia de J Balvin rompió el silencio sobre su ruptura con el cantante
La contundente confesión de la exnovia de J Balvin sobre su ruptura amorosa. (AFP/ Mike Coppola)

Se dijo que la presentadora recibió llamadas y todos los medios la buscaran para que hablara del tema, pero ella prefirió guardar silencio y quien sí habló de la separación, fue J Balvin en el momento en que le pusieron fin a su noviazgo.

Por eso mismo, dijo Alejandro que ella ha sido reservada con todas sus relaciones y no solo con él; además, que quiso guardar privacidad y por eso ese romance no fue tan público, para que las personas no opinaran.

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¿Qué dijo J Balvin sobre su ruptura con Alejandra Buitrago?

Según información de internet, J Balvin fue quien hizo pública la ruptura con Alejandra Buitrago, pero se explica que él habría compartido un mensaje de manera impulsiva y luego lo borró.

La contundente confesión de la exnovia de J Balvin sobre su ruptura amorosa
Exnovia de J Balvin se sinceró sobre la ruptura y causó revuelo en redes. (AFP/ Udo Salters)

Al parecer, confirmando esta noticia, sin embargo, no hay algún rastro de lo que supuestamente compartió.

Sin embargo, se dice que ellos habrían terminado de una manera amistosa y se la llevaron bien tras ponerle fin a su relación.

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