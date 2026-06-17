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Sheila Gándara generó reacciones con polémica publicación romántica

Sheila Gándara hizo una publicación que causó conmoción en redes, dando de qué hablar por su indirecta romántica.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara desató una ola de reacciones con inesperada publicación
La publicación romántica de Sheila Gándara que tiene hablando a las redes Foto/ Canal RCN)

La creadora de contenido, Sheila Gándara, quien ganó mayor exposición por la participación de su ex en La casa de los famosos Colombia 2026, sigue dando de qué hablar en redes sociales.

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Precisamente, la barranquillera terminó su relación con Juanda Caribe y desde entonces, sus seguidoras la felicitan pro haber tomado esa decisión, ya que sienten que brilla más estando soltera.

De hecho, ella ha revelado que ha sido invitada en diferentes eventos a los que ha podido asistir y hace poco estuvo en la Feria Ganadera de Montería, en donde estuvo con Karen Sevillano haciendo contenido sobre las famosas crispetas.

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Aunque el reality ya pasó, los internautas ni olvidan y tampoco perdonan, por lo que todavía le nombran a Juanda y viceversa, pero ellos ya dejaron claro que terminaron su relación con respeto y habrían quedado bien.

Sin embargo, los comentarios volvieron a desatarse tras la más reciente publicación de Sheila.

¿Cuál es la publicación de Sheila Gándara con la que causó reacciones en redes?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sheila Gándara compartió un video en horas de la mañana de este miércoles 17 de junio.

Sheila Gándara encendió las redes con inesperado contenido romántico
Sheila Gándara desató una ola de reacciones con inesperada publicación Foto/ Canal RCN)

En la publicación, Sheila sonríe e interactúa con su cabello posando para el clip, dejando un texto que dice: “quédate con quien te haga sentir esta canción”.

Pues el tema musical que puso en su video es nada más y nada menos que ‘Ella es mi fiesta’ del cantante Carlos Vives.

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En los comentarios del video, los seguidores de Gándara resaltan lo bella y dama que es.

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

En redes ha circulado un video de Sheila Gándara en el que responde cando le preguntan sobre Juanda Caribe y ella fue clara que no volverá con él, pero que eso no significa que no lo quiera, porque a la final sostuvo una relación con el humorista y tiene una hija.

La publicación romántica de Sheila Gándara que tiene hablando a las redes
Sheila Gándara encendió las redes con inesperado contenido romántico Foto/ Canal RCN)

Sin duda, es una respuesta que causó reacciones, pues algunos creen que se pueden reconciliar, pero cada uno dijo que las cosas no sucederán así.

Por su lado, Juanda ha mencionado lo mismo, aclarando que con la madre de Victoria ya quedaron las cosas así.

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