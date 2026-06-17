Laura de León se unió a un trend viral del Mundial y desató revuelo tras comentario sobre Messi

Laura de León volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de mostrarse en modo mundialista con un divertido video que compartió en sus redes sociales.

La actriz se sumó al popular trend sobre qué tanto sabe de fútbol que por supuesto generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué mostró Laura de León en su video sobre fútbol?

La actriz, que en varias ocasiones ha estado en medio de la conversación por su relación sentimental con el presentador Salomón Bustamante y los rumores de una supuesta separación, decidió dejar de lado esos comentarios y unirse a la fiebre del Mundial de Fútbol 2026.

A través de su cuenta de Instagram, Laura de León publicó un video en el que recreó el trend viral que hace un tiempo se volvió tendencia en redes sociales y que consiste en mencionar qué se conoce del mundo del fútbol a partir de algunas figuras reconocidas.

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En el video, la actriz comenzó mencionando a Gerard Piqué, recordando la polémica que protagonizó tras su separación de Shakira.

Laura de León mostró qué tanto sabe de fútbol y sus comentarios generaron revuelo. (Fotos: Canal RCN)

Posteriormente, apareció Cristiano Ronaldo, a quien relacionó con su reciente compromiso matrimonial con Georgina Rodríguez. Después utilizó la imagen de Rodrigo de Paul, a quien identificó como el exnovio de Tini Stoessel.

La actriz también mostró un balón de fútbol y posteriormente incluyó a Lionel Messi, acompañándolo con un comentario que llamó la atención.

“No toca a las mujeres cuando se toma fotos, aprendan”, escribió, haciendo referencia al comportamiento del jugador argentino que hace por respeto a su esposa Antonela Roccuzzo.

¿Qué reacciones generó Laura de León tras su video en modo Mundial de Fútbol 2026?

Laura de León finalizó el video incluyendo a Neymar, recordando la polémica con Maluma y su exnovia. Además, también apareció el futbolista Kylian Mbappé, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Ester Expósito.

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La actriz acompañó la publicación con un mensaje emocionada con el debut de Colombia en el Mundial.

“Hoy juega la Sele y yo estoy más que lista. Hoy trasnochamos todos”, escribió.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y muchos usuarios aseguraron sentirse identificados con la dinámica que realizó la actriz.

“Sí soy”, “Nos enseñó cosas, sí señor” y “El futuro esposo de Tini, te vi mal ahí Lau”, fueron algunos de los mensajes.