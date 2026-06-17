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Cristiano Ronaldo paraliza las redes con especial gesto que tuvo con La Liendra

La Liendra compartió en redes el emotivo momento que vivió junto a Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial FIFA 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cristiano Ronaldo tuvo especial gesto con La Liendra
La Liendra emocionó a sus seguidores tras inesperado gesto de Cristiano Ronaldo. (Foto/ Canal RCN- AFP/ Mohammed Alshehri)

Desde el pasado 11 de junio, el mundo entero se unió para disfrutar el evento deportivo más importante, pues inició ese día la Copa Mundial FIFA 2026, la cual se estará llevando a cabo en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

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Su inauguración se dio en el Estadio Azteca en Ciudad de México, contando con la presentación musical de artistas latinos como Danny Ocean, Shakira, J Balvin, Ryan Castro, Maná, Belinda y Los Ángeles Azules.

Tras una semana de haber iniciado la copa del mundo, los colombianos han estado esperando el debut de nuestra Selección, la cual se jugará esta noche del miércoles 17 de junio contra Uzbekistán.

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Por ahora, quienes están en las sedes en donde se juega este Mundial, están disfrutando de otros partidos y hasta de la presencia de lo jugadores, como el caso de La Liendra, quien dejo grabado un momento icónico que vivió con Cristiano Ronaldo.

¿Cuál fue el gesto que tuvo Cristiano Ronaldo con La Liendra?

A través de su cuenta oficial de Instagram, en horas de la mañana de este miércoles, el creador de contenido colombiano, Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, compartió un emotivo video de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sorprendió a La Liendra con inesperado gesto
Cristiano Ronaldo tuvo especial gesto con La Liendra. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, el futbolista, conocido mundialmente como uno de los mejores jugadores, quien compite para su Selección Portugal y Al – Nassr F.C, se vio que de lejos saludó al influenciador y a toda la fanaticada presente.

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De acuerdo con lo que se ve en el video, es que el jugador miró hacia la cámara de La Liendra, mientras él le gritaba para llamar su atención; sin duda, un momento emotivo para el colombiano.

¿Cuáles fueron las reacciones al video de La Liendra y Cristiano Ronaldo?

Para empezar, La Liendra se vio bastante emocionado por ver a pocos metros a Cristiano Ronaldo, por lo que no dudó en reaccionar y justo lo que hizo, causó comentarios.

La Liendra emocionó a sus seguidores tras inesperado gesto de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo sorprendió a La Liendra con inesperado gesto. (Foto/ Canal RCN)

Pues sus seguidores admiraron le hecho de que él lo hay podido ver de cerca y muchos se emocionaron con él, ya que saben lo importante que es el futbolista.

Por su lado, su novia, Dani Duke comentó con mucho entusiasmo y expresó que se siente orgullosa de verlo feliz.

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