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Así comenzó la historia de Colombia en la Copa del Mundo: este fue su debut y su primer gol

Chile fue el primer país que vio debutar a la Selección Colombia en una Copa del Mundo; además, presenció a las grandes figuras del momento.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Primer Mundial de Colombia
Esta fue la primera participación de Colombia en un Mundial (Fotos de Freepik y AFP/ JOYCE NALTCHAYAN)

La Selección Colombia logró clasificar a la Copa Mundial FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Gracias a este logro, muchos de los fanáticos han recordado la historia del equipo tricolor, pasando por todas etapas de victoria y derrota a lo largo de su trayectoria.

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Actualmente, la Selección Colombia cuenta con figuras destacadas como James Rodríguez, Luis Díaz, Santiago Arias y Juan Fernando Quintero, entre otros. Sin embargo, mucho antes de que ellos se convirtieran en referentes del equipo nacional, otras generaciones fueron las encargadas de iniciar el recorrido de la Tricolor en los Mundiales.

Mundial de fútbol 2026
Participación de Colombia en en la Copa Mundial FIFA 2026 (Foto de AFP/ Raul ARBOLEDA)

¿Cuándo fue el primer mundial en el que jugó la Selección Colombia?

La selección Colombia debutó en la Copa Mundial FIFA en Chile 1962, siendo la primera participación de país en el evento deportivo más grande e importante del mundo. El toneo se disputó entre mayo y junio de ese año y la tricolor quedó ubicada en el Grupo 1, junto a Uruguay, la Unión Soviética y Yugoslavia.

Aunque Colombia no logró superar la fase de grupos, si protagonizó uno de los encuentros más recordados de su carrera. Se trata del partido contra la Unión Soviética, donde el marcador quedó 4-4. Durante el juego, ocurrió un hecho histórico: Marcos Coll anotó el único gol olímpico registrado en la historia de los Mundiales, es decir, un gol convertido directamente desde un tiro de esquina.

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¿Quién anotó el primer gol de Colombia en un Mundial?

El primer partido de la Selección Colombia en aquel Mundial, fue contra la Selección de Uruguay, donde el marcador finalizó con una derrota para la tricolor con un 2 a 1. Quien tuvo el honor de marcar el primer gol de la historia de Colombia en una Copa Mundial fue, Francisco "Cobo" Zuluaga, quien anotó de penalti ante Uruguay en aquel partido inaugural.

La selección cerró su participación en Chile 1962 con una derrota de 5-0 ante Yugoslavia. En total, Colombia disputó tres partidos, empató uno y perdió dos, quedando eliminada en la fase de grupos. Sin embargo, el campeón fue la Brasil, seguido de Checoslovaquia y Chile.

La aventura mundialista que comenzó en Chile 1962 tuvo una larga pausa. Colombia no volvió a disputar una Copa del Mundo hasta Italia 1990, de la mano de una generación que se convertiría en una de las más recordadas del fútbol nacional.

Copa Mundial de Italia 1990
Colombia en el Mundial Italia 1990 (Foto de AFP)

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¿Cuál ha sido el año en el que Colombia más se ha destacado en un Mundial?

Si hablamos de emoción, recordación, participación y resultados; sin dudarlo, la mejor participación de la Selección Colombia en una Copa Mundial se dio en Brasil 2014, torneo en el que logró llegar por primera vez a los cuartos de final, bajo la dirección técnica de José Néstor Pékerman.

Uno de los grandes protagonistas de aquel año fue James Rodríguez, quien brilló con seis goles y se convirtió en el máximo anotador del torneo. Además, fue elegido por la FIFA como el mejor gol del Mundial en el partido contra Uruguay.

Mundial Brasil 2014
La Selección Colombia se destacó en el Mundial de Brasil 2014 (Foto de AFP/ Ethan Miller)
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