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Así es la lujosa habitación del hijo de Isabella Ladera y Hugo García | VIDEO

Hugo García mostró la habitación de lujo que acondicionó para su hijo junto a Isabella Ladera.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El lujoso cuarto del hijo de Isabella Ladera y Hugo García que todos quieren ver
El lujoso cuarto del hijo de Isabella Ladera y Hugo García que todos quieren ver. (Foto AFP: Ivan Apfel | Freepik).

El creador de contenido peruano Hugo García mostró la habitación de lujo que preparó especialmente para su hijo junto a la modelo venezolana Isabella Ladera, un espacio cuidadosamente acondicionado para el menor que ha llamado la atención en redes sociales por su diseño y detalles.

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¿Cómo es la lujosa habitación del hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Hugo García mostró detalles de la habitación en la que dormirá el bebé que espera junto a Isabella Ladera.

Isabella Ladera en su embarazo
Isabella Ladera presumió su avanzado embarazo/AFP: Ivan Apfel

En las imágenes se pudo observar una cuna de madera clara junto a la pared, con ropa de cama blanca, acompañada de una pequeña mesa infantil con juguetes y objetos decorativos. También destacaban una mecedora, una cómoda blanca con detalles en madera y una iluminación cálida. Asimismo, el espacio cuenta con una cama principal con cabecera tapizada en tonos rosados, decorada con peluches.

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En otra de las áreas, Hugo mostró un mueble cambiador amplio con superficie acolchada y cajones organizadores, junto a la entrada de un walk-in closet con iluminación integrada y completamente organizado, con ropa clasificada por tamaños, estantes con prendas dobladas, zapatos alineados en la parte inferior y cajas de almacenamiento, todo distribuido con gran orden.

Este recorrido estuvo acompañado de un emotivo mensaje en el que el influenciador dejó ver su emoción por tener a su hijo muy pronto en brazos: “Cada día te sentimos más cerca”.

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¿Cuándo nacerá el hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

Aunque Isabella Ladera no ha dado una fecha especifica para el nacimiento de su bebé, los seguidores de la creadora de contenido venezolana calcularon por medio de las semanas que ha revelado en sus redes sociales que su pequeño hijo estaría llegando a este mundo a finales de junio o inicios de julio, lo cual tendría sentido teniendo en cuenta que la pareja ya cuenta con todo lo necesario para la llegada del menor.

Isabella Ladera habría revelado cuándo nacerá su bebé y habló de su embarazo actual
Isabella Ladera habría revelado cuándo nacerá su bebé y habló de su embarazo actual (Foto freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)
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