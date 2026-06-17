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¡Duelo en el cine! Reconocida actriz de película de terror murió por una extraña enfermedad

La actriz, recordada por una exitosa película de terror y varias producciones infantiles, falleció a los 35 años.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hollywood está de luto: falleció la actriz detrás de uno de los personajes más recordados del terror
Hollywood está de luto: falleció la actriz detrás de uno de los personajes más recordados del terror (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto luego de conocerse la muerte de una reconocida actriz de Hollywood que marcó a toda una generación con su participación en una de las películas de terror más recordadas de los últimos años.

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La noticia fue confirmada por su pareja sentimental en declaraciones entregadas a un medio estadounidense, donde también reveló que la artista perdió la vida tras sufrir complicaciones de salud relacionadas con una enfermedad poco común.

Su fallecimiento ha generado múltiples reacciones entre seguidores y amantes del cine, quienes la recuerdan por los personajes que interpretó desde muy pequeña y por la huella que dejó en importantes producciones de la industria cinematográfica.

¿Quién era la actriz que falleció por una rara enfermedad?

Se trata de Daveigh Chase, actriz estadounidense que inició su carrera cuando era apenas una niña y que alcanzó reconocimiento internacional gracias a varios papeles que se convirtieron en referentes del cine y la televisión.

Daveigh Chase, protagonista de El aro, falleció a los 35 años tras sufrir una rara enfermedad
Daveigh Chase, protagonista de El aro, falleció a los 35 años tras sufrir una rara enfermedad (Foto David Livingston / AFP)

Muchos la recuerdan por haber dado vida a Samara Morgan en la película de terror El aro, personaje que la convirtió en una de las figuras más recordadas del género y que le permitió obtener varios reconocimientos por su actuación.

Antes de ese papel, también había participado en producciones animadas de gran importancia. En 2002 fue la voz original de Lilo en Lilo & Stitch y un año antes participó en el doblaje en inglés de Chihiro Ogino en la película El viaje de Chihiro.

A lo largo de su carrera también hizo parte de series como Big Love, ER, Sabrina, la bruja adolescente y Mercy, consolidando una trayectoria que comenzó desde muy temprana edad.

Su último trabajo como actriz fue en 2016. Desde entonces se alejó del mundo del entretenimiento y mantuvo un perfil mucho más reservado, aunque en algunos momentos volvió a ser noticia por diferentes problemas legales que enfrentó en Estados Unidos.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Daveigh Chase?

De acuerdo con la información entregada por su pareja, Roy Hernandez, Daveigh Chase falleció el pasado 16 de junio, a los 35 años.

Según explicó, la actriz sufrió meningitis, enfermedad que posteriormente desencadenó una infección en la sangre. Esta complicación terminó provocando un cuadro séptico que afectó el funcionamiento de varios órganos y finalmente causó su fallecimiento.

La noticia ha causado conmoción entre quienes crecieron viendo sus películas y series, especialmente por el legado que dejó en producciones que aún hoy siguen siendo recordadas por el público.

Falleció Daveigh Chase, la actriz que interpretó a Samara en El aro
Falleció Daveigh Chase, la actriz que interpretó a Samara en El aro (Foto Jordan Strauss / AFP)
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