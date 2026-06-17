Estos serían los posibles rivales de Colombia en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La Selección Colombia todavía no debuta en el Mundial 2026, pero muchos aficionados ya comenzaron a preguntarse qué equipos podría enfrentar si consigue clasificar a la siguiente ronda.

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Para resolver esa duda, le consultamos a la inteligencia artificial cuál podría ser el posible camino de la Tricolor dependiendo de si termina primera o segunda de su grupo. Esta fue su respuesta.

¿Qué pasaría si Colombia clasifica como primera de su grupo?

Según el análisis realizado por la IA, el empate de Portugal en su debut aumentó las posibilidades de que Colombia termine como líder del Grupo K si logra obtener buenos resultados frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo.

En ese escenario, la inteligencia artificial indicó que el primer rival podría ser uno de los mejores terceros clasificados, con selecciones como Croacia, Ecuador, Senegal o Austria entre las opciones más probables.

Si supera esa instancia, el siguiente partido podría ser contra Uruguay o incluso España, dependiendo de cómo finalicen los demás grupos.

Más adelante, el camino sería mucho más complicado, ya que equipos como Argentina, Brasil, Francia o Alemania podrían aparecer en las siguientes fases del torneo.

La inteligencia artificial predijo qué equipos enfrentaría Colombia si avanza en el Mundial 2026 (Foto Mike Nowak / AFP)

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¿Qué pasaría si Colombia clasifica como segunda?

La IA explicó que este también es un escenario muy posible, especialmente si Portugal logra recuperarse y termina liderando el grupo.

En ese caso, el rival más probable de Colombia sería Austria, aunque Argelia todavía tendría opciones de ocupar ese lugar.

Si la Tricolor avanza, podría encontrarse después con una selección como España o Uruguay y, más adelante, con equipos de gran nivel como Bélgica o Francia.

Para las últimas rondas, la inteligencia artificial proyectó que selecciones como Brasil, Alemania, Inglaterra o Argentina podrían cruzarse en el camino de Colombia.

La IA reveló cuál sería el camino de Colombia en el Mundial 2026 si clasifica a la siguiente ronda (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

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¿Y si Colombia avanza como uno de los mejores terceros?

La inteligencia artificial también señaló que este panorama es mucho más difícil de calcular porque depende de muchas combinaciones entre todos los grupos.

Sin embargo, advirtió que clasificar como uno de los mejores terceros podría significar un camino más complicado desde el inicio, ya que aumentan las probabilidades de enfrentar rápidamente a potencias como Portugal, Inglaterra o España.

En cualquier caso, la IA destacó que la posición que consiga Colombia en la fase de grupos será determinante para definir qué tan difícil será su recorrido en las rondas definitivas del Mundial 2026.