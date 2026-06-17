Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Estos serían los posibles rivales de Colombia en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó el panorama del Mundial 2026 y proyectó los posibles rivales de Colombia si avanza.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Estos serían los posibles rivales de Colombia en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial
Estos serían los posibles rivales de Colombia en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

La Selección Colombia todavía no debuta en el Mundial 2026, pero muchos aficionados ya comenzaron a preguntarse qué equipos podría enfrentar si consigue clasificar a la siguiente ronda.

Artículos relacionados

Para resolver esa duda, le consultamos a la inteligencia artificial cuál podría ser el posible camino de la Tricolor dependiendo de si termina primera o segunda de su grupo. Esta fue su respuesta.

¿Qué pasaría si Colombia clasifica como primera de su grupo?

Según el análisis realizado por la IA, el empate de Portugal en su debut aumentó las posibilidades de que Colombia termine como líder del Grupo K si logra obtener buenos resultados frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo.

En ese escenario, la inteligencia artificial indicó que el primer rival podría ser uno de los mejores terceros clasificados, con selecciones como Croacia, Ecuador, Senegal o Austria entre las opciones más probables.

Si supera esa instancia, el siguiente partido podría ser contra Uruguay o incluso España, dependiendo de cómo finalicen los demás grupos.

Más adelante, el camino sería mucho más complicado, ya que equipos como Argentina, Brasil, Francia o Alemania podrían aparecer en las siguientes fases del torneo.

La inteligencia artificial predijo qué equipos enfrentaría Colombia si avanza en el Mundial 2026
La inteligencia artificial predijo qué equipos enfrentaría Colombia si avanza en el Mundial 2026 (Foto Mike Nowak / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué pasaría si Colombia clasifica como segunda?

La IA explicó que este también es un escenario muy posible, especialmente si Portugal logra recuperarse y termina liderando el grupo.

En ese caso, el rival más probable de Colombia sería Austria, aunque Argelia todavía tendría opciones de ocupar ese lugar.

Si la Tricolor avanza, podría encontrarse después con una selección como España o Uruguay y, más adelante, con equipos de gran nivel como Bélgica o Francia.

Para las últimas rondas, la inteligencia artificial proyectó que selecciones como Brasil, Alemania, Inglaterra o Argentina podrían cruzarse en el camino de Colombia.

La IA reveló cuál sería el camino de Colombia en el Mundial 2026 si clasifica a la siguiente ronda
La IA reveló cuál sería el camino de Colombia en el Mundial 2026 si clasifica a la siguiente ronda (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

Artículos relacionados

¿Y si Colombia avanza como uno de los mejores terceros?

La inteligencia artificial también señaló que este panorama es mucho más difícil de calcular porque depende de muchas combinaciones entre todos los grupos.

Sin embargo, advirtió que clasificar como uno de los mejores terceros podría significar un camino más complicado desde el inicio, ya que aumentan las probabilidades de enfrentar rápidamente a potencias como Portugal, Inglaterra o España.

En cualquier caso, la IA destacó que la posición que consiga Colombia en la fase de grupos será determinante para definir qué tan difícil será su recorrido en las rondas definitivas del Mundial 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Hollywood está de luto: falleció la actriz detrás de uno de los personajes más recordados del terror Talento internacional

¡Duelo en el cine! Reconocida actriz de película de terror murió por una extraña enfermedad

La actriz, recordada por una exitosa película de terror y varias producciones infantiles, falleció a los 35 años.

cristiano ronaldo en el mundial 2026 Cristiano Ronaldo

Los mejores memes del debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Los memes se tomaron las redes sociales tras el inesperado desempeño que tuvo Portugal en su primer partido en el Mundial 2026.

Uzbekistán disputará su primera Copa del Mundo y enfrentará a Colombia en el debut del Mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Dónde queda Uzbekistán? Conoce datos curiosos sobre el primer rival de Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán hará su debut mundialista y será el primer rival de Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

Lo más superlike

Yina Calderón reveló cómo reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe al verla Paola Jara

Yina Calderón reveló cómo reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe al verla; ¿la saludaron?

Yina Calderón confesó cuál fue la reacción de Paola Jara y Jessi Uribe tras las críticas que ella hizo sobre su relación.

Colombianos en el Times Square Mundial de fútbol

Los aficionados colombianos se tomaron Times Square al ritmo de “Cali Pachanguero”

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo