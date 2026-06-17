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¿Dónde queda Uzbekistán? Conoce datos curiosos sobre el primer rival de Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán hará su debut mundialista y será el primer rival de Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Uzbekistán disputará su primera Copa del Mundo y enfrentará a Colombia en el debut del Mundial 2026
¿Dónde queda Uzbekistán? Así es el rival que desafiará a Colombia en el Mundial 2026. (Fotos: Freepik y AFP)

La Selección Colombia ya está lista para iniciar su camino en el Mundial de Fútbol 2026 y su primer desafío será frente a Uzbekistán, un país que por primera vez logró clasificar a la máxima cita del fútbol mundial y que ha despertado la curiosidad de muchos aficionados que quieren conocer más sobre este rival.

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¿Dónde queda Uzbekistán y por qué es un país del que todos están hablando?

Aunque para muchos su nombre resulta poco familiar, Uzbekistán llega con una historia de crecimiento deportivo que le permitió abrirse camino entre las selecciones más importantes de Asia y convertirse en uno de los equipos revelación de esta edición del torneo.

Uzbekistán está ubicado en Asia Central y limita con países como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Turkmenistán.

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Su capital es Taskent, considerada una de las ciudades más importantes de la región por su desarrollo económico, político y cultural.

El país cuenta con cerca de 37 millones de habitantes y obtuvo su independencia en 1991, luego de la disolución de la Unión Soviética.

Uzbekistán disputará su primera Copa del Mundo y enfrentará a Colombia en el debut del Mundial 2026
¿Dónde queda Uzbekistán? Así es el rival que desafiará a Colombia en el Mundial 2026. (Foto: Freepik)

Durante los últimos años, Uzbekistán comenzó a destacarse en torneos juveniles continentales y esos resultados terminaron trasladándose a la selección, que hoy celebra una clasificación histórica al Mundial de 2026.

¿Qué datos curiosos tiene Uzbekistán, el primer rival de Colombia en el Mundial 2026?

Más allá de su histórica clasificación, Uzbekistán tiene varios detalles que han despertado la curiosidad de los aficionados al fútbol que apenas comienzan a conocer a esta selección asiática.

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Uno de los datos que más llama la atención es que su entrenador es el italiano Fabio Cannavaro, una de las leyendas del fútbol internacional y campeón del mundo con Italia en 2006.

Otro de sus referentes es Eldor Shomurodov, delantero y capitán del equipo, quien es una de las figuras más importantes del fútbol uzbeko gracias a su trayectoria en ligas europeas y su capacidad goleadora.

Uzbekistán disputará su primera Copa del Mundo y enfrentará a Colombia en el debut del Mundial 2026
¿Dónde queda Uzbekistán? Así es el rival que desafiará a Colombia en el Mundial 2026. (Foto: Freepik)

Además, Uzbekistán es conocido con el apodo de “Los Lobos Blancos”, nombre con el que sus aficionados identifican a la selección nacional.

El país también tiene una particularidad geográfica, pues está rodeado completamente por otras naciones y no tiene salida al mar.

Otro dato llamativo es que esta será la primera vez en toda su historia que disputará un Mundial de Fútbol. Durante años estuvo cerca de conseguir la clasificación, pero fue hasta la edición de 2026 cuando logró asegurar un cupo y hacer historia.

Recuerda que la transmisión en vivo comenzará desde las 7:00 de la noche por el Canal RCN, en la previa del esperado partido que iniciará a las 9:00 p. m., cuando la Selección Colombia haga su debut oficial en el Mundial de Fútbol 2026.

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