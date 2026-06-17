Este 17 de junio se llevó a cabo en el NRG Stadium, en Houston, Estados Unidos el debut del futbolista Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 junto a la Selección de Portugal, la cual compitió contra la Selección de RD Congo.

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¿En cuánto quedó el partido entre Portugal y RD Congo?

Los equipos del Grupo K compitieron y quedaron con un resultado 1-1, cuyos goles fueron realizados por el jugador João Neves al minuto 6 por parte de Portugal y Yoane Wissa en los minutos de reposición del primer tiempo.

Este marcador provocó diversas reacciones en redes sociales sobre los fieles fanáticos del fútbol, que destacaron que el bicho no tuvo un buen desempeño en el partido, pues tuvo dos opciones de gol que no fueron al arco.

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¿Qué memes surgieron tras el partido Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026?

Para muchos Portugal no tuvo la mejor actuación, provocando varios memes alrededor donde tomaron con humor la situación, pues esperaban que se llevara la victoria.

Desde la salida del portugués, hasta la celebración del gol de RD Congo fueron protagonistas en las publicaciones de los internautas.

Con dichas revelaciones se ha provocado risas entre los seguidores del fútbol y diversos comentarios alrededor del debut de Ronaldo, a quien muchos esperan verlo ganador con Portugal en este Mundial.

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¿La Selección de Colombia jugará contra Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará el próximo martes 23 de junio contra RD Congo y el próximo 27 de junio contra la Selección de Portugal, siendo este último encuentro uno de los más esperados y donde millones de fanáticos han revelado sus esperanzas de que puedan liderar el Grupo K tras el bajo rendimiento que tuvo el equipo liderado por Roberto Martínez.

Por ahora, los cafeteros se enfrentarán primero contra Usbekistán este 17 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia y cuyo partido puede sintonizar a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN, donde también puedes estar desde antes con las previas y conocer detalles acerca de estos enfrentamientos.