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Mario Yepes conmovió con sentido mensaje a la Selección Colombia antes de su debut: esto dijo

Mario Alberto Yepes emocionó en redes sociales al recordar su paso por el Mundial y alentó a la Selección Colombia a jugar con el corazón.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mario Yepes durante un partido en el 2025.
Mario Yepes envió emotivo mensaje a la Selección Colombia. Foto | Edwin PIPICANO.

La expectativa por el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo entre los aficionados, quienes ya hacen sus propias apuestas sobre lo que podría ocurrir en el primer partido del combinado nacional frente a Uzbekistán.

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¿Qué dijo Mario Alberto Yepes sobre el primer partido de la Selección Colombia en el mundial?

En medio de la emoción que invade a millones de colombianos que esperan con ansias ser testigos de este primer encuentro, Mario Alberto Yepes, exfutbolista profesional de la Selección Colombia, recientemente se pronunció en redes sociales para sumarse al sentimiento que hoy une a todo un país.

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A través de su cuenta de Instagram, en donde uno de los más grandes del fútbol colombiano ha logrado consolidar una comunidad de miles de seguidores, compartió unas sentidas palabras que de inmediato causaron conmoción en los internautas, no solo por lo que significa que la tricolor vuelva a estar en una copa del mundo, sino por su legado en este deporte.

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"Sé lo que significa llegar a un Mundial. Sé lo que cuesta y también lo que representa.Por eso hoy solo quiero desearle lo mejor a nuestra Sele", escribió el recordado capitán del combinado nacional.

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Mario Yepes alentó a la Selección Colombia previo a su primer partido en el Mundial. | Foto: Canal RCN

¿Cuáles fueron las palabras que Mario Alberto Yepes le envió a los jugadores

En su mensaje a los jugadores que lo darán todo en el Mundial, Yepes les pidió que jueguen con el corazón, además de recordarles el privilegio que es vestir esa camiseta y lo orgullosos que deben sentirse de ser los encargados de representar al país ante el mundo entero,

Finalmente, Mario Alberto, quien es sin duda uno de los ídolos del fútbol nacional, los alentó al decirles que, desde la distancia, hay millones que desde aquí los están acompañando, "Vamos Colombia", concluyó.

Mario Yepes en MasterChef Celebrity 2025.
Mario Yepes conmovió con sentidas palabras dedicadas a la Selección Colombia. Foto | Canal RCN.

Recordemos, que el último Mundial que disputó Mario Yepes fue la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. De hecho, antes del torneo ya había anunciado que se retiraría de la selección después de esa Copa del Mundo.

En Brasil 2014 fue el capitán de Colombia y lideró al equipo hasta los cuartos de final, la mejor actuación mundialista de la selección colombiana hasta ese momento. Tras la eliminación ante Brasil, cerró su carrera internacional y luego se retiró como futbolista profesional.

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