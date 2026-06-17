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Maluma derrite las redes al presumir a su hija París con el uniforme de la Selección Colombia

El cantante Maluma una vez más acaparó la atención en redes sociales, esta vez al mostrar a la pequeña París.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maluma en la tribuna apoyando a la Selección Colombia.
Maluma derritió en redes al mostrar a su hija con la camiseta de la Selección Colombia. Foto | CHARLY TRIBALLEAU.

Todo está listo para vivir el que será el debut de la Selección Colombia en el mundial, en un partido que desde ya tiene a millones soñando y con la ilusión de que esta vez la tricolor avance y llegue a la final del torneo en el que se disputa la Copa del Mundo.

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¿Qué dijo Maluma previo al debut de la Selección Colombia en el Mundial?

En medio de la emoción que se vive a pocas horas de ser testigos del primer partido del equipo de Néstor Lorenzo, Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, emocionó en redes sociales al presumir a su pequeña hija luciendo el uniforme de la tricolor, un video que, como era de esperarse, derritió a sus seguidores.

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Y es que, Maluma, al igual que millones de aficionados, se sumó a la fiesta del fútbol dejando ver su lado más fan, pero también su enternecedora faceta como padre, por medio del comentado video en donde le pidió a su hija que presumiera su pinta para el partido de hoy.

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"París voltéate un momento y yo veo la camisa por detrás... ¿qué dice?, muéstrame, voltéate", le dice el cantante a la pequeña. Segundos después, la menor se da una vuelta y se puede leer en letras mayúsculas que la camiseta está marcada con su nombre.

¿Cuál es el tierno video en el que Maluma presumió a su hija París con el uniforme de la Selección Colombia?

Como el cantante paisa, ya son muchas las celebridades de nuestro país que se encuentran a la expectativa de lo que será este inicio de la participación del combinado nacional en el Mundial, pues así lo han presumido a través de redes sociales en donde incluso han compartido sus pronósticos para la noche de hoy.

Maluma reveló quién lo convenció de volver a usar barba y sorprendió con la respuesta
Maluma sorprendió al presumir a su hija lista para el partido de Colombia. Foto Ian Maule / AFP)

Por otro lado, hay quienes en este momento se encuentran en territorio mexicano dispuestos a alentar al equipo en el Estadio Azteca, recinto en que miles estarán más unidos que nunca apoyando de principio a fin.

Cabe señalar que, Colombia se enfrentará este miércoles a Uzbekistán, en un partido que ha despertado una enorme ilusión entre los aficionados que sueñan con ver al equipo comenzar con pie derecho su camino mundialista.

James Rodríguez no vestiría la misma camiseta que sus compañeros y este es el motivo
Maluma y el tierno video que compartió de su hija previo al debut de la Selección Colombia. (Foto Chris Coduto / AFP)

 

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