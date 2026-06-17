Shakira y Messi sorprenden con inesperado gesto que causó revuelo en medio del Mundial 2026

Una interacción entre Shakira y Lionel Messi volvió a generar conversación en redes sociales, donde los internautas destacaron la cercanía entre la cantante y el futbolista en el contexto del Mundial 2026.

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¿Por qué Lionel Messi llama la atención en el Mundial 2026?

Lionel Messi se mantiene como uno de los principales focos del Mundial 2026 debido a su desempeño con la selección de Argentina y al peso histórico de su participación en el torneo.

En su debut frente a Argelia, el 16 de junio, el futbolista marcó tres goles, una participación que fue ampliamente comentada en distintos medios deportivos internacionales y que volvió a ponerlo en el centro de la conversación.

Lionel Messi celebró su gol ante Argelia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Además, su presencia en esta edición del Mundial destaca por tratarse de su sexta participación en este tipo de eventos, una cifra poco habitual en la historia del fútbol, lo que ha sido resaltado en diversas coberturas periodísticas.

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¿Cuál es la relación entre Shakira y Lionel Messi en el Mundial 2026?

En redes destacan que la relación entre Shakira y Lionel Messi se remonta a su coincidencia en el entorno del FC Barcelona, donde coincidieron en distintos espacios vinculados al fútbol y la música.

A lo largo del tiempo, ambos han tenido participación en proyectos relacionados con eventos mundialistas, como apariciones en producciones musicales y comerciales asociados a Copas del Mundo. Estas colaboraciones han mantenido vigente su vínculo profesional.

La relación entre Shakira y Lionel Messi llama la atención / (Foto de AFP)

En redes sociales, también se ha mencionado su cercanía en distintos momentos, especialmente tras la separación de la cantante con Gerard Piqué, etapa en la que los internautas han resaltado que no hubo distanciamiento entre ellos.

El vínculo entre ambos se ha mantenido principalmente en lo profesional y mediático, con coincidencias en proyectos vinculados al fútbol y el entretenimiento.

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¿Qué mensaje le dedicó Shakira a Lionel Messi en el Mundial 2026?

Tras el partido entre Argentina y Argelia, Shakira compartió en sus historias de Instagram unas fgotografías compartidas por Lionel Messi.

En esa publicación, la cantante reposteó imágenes del jugador y añadió una frase que no pasó desapercibida:

“Magia pura”, escribió.

El mensaje fue interpretado por usuarios en redes sociales como una muestra de reconocimiento a su participación durante el debut en el Mundial.

El gesto se viralizó rápidamente y volvió a poner en conversación la relación entre ambas figuras, especialmente en el contexto del Mundial 2026, donde cualquier interacción entre famosos suele generar alta interacción en plataformas digitales.