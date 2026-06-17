La Segura impacta con revelación sobre su compromiso con Ignacio Baladán: "me descomprometí"
La Segura causó impresión entre sus seguidores al revelar que ya no usa el anillo de compromiso que le dio Ignacio Baladán.
Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, recientemente acaparó la atención en redes sociales luego de que decidiera sincerarse con sus seguidores respecto por qué desde hace un tiempo no usa su anillo de compromiso.
¿Por qué La Segura ya no usa su anillo de compromiso? Esta es la verdadera razón
A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas y en donde fue interrogada para saber el por qué ya no usa la argolla que simboliza su compromiso con Ignacio Baladán.
Frente al interés de los usuarios, Natalia, fiel a su personalidad y estilo directo para expresar lo que piensa, no solo reveló la razón detrás de esta decisión, pues también dio a conocer que la joya no se encuentra en Colombia.
"Me descomprometí... no amiga es mentira, lo que pasa es que a mi anillo ya le estaba saliendo parásito, moho, o sea, no les puedo explicar el mugrero que recogía un solo anillo, no se los puedo explicar, ustedes saben que yo tengo algo y es que jamás me quito mis anillos para nada, a menos que sea una c1rugía o algo así ni en una p3lea yo me ando quitando anillos", señaló la influencer.
¿La Segura se terminó su compromiso con Ignacio Baladán? Esto dijo la creadora de contiendo
De acuerdo con la también empresaria caleña, otro factor que también influyó para que decidiera quitarse el anillo, es que ella se hace frecuentemente tratamientos en su cabello, por lo que aseguró incluso en tono de broma que de la joya salían gusanos.
"Entonces le mandamos a hacer una esterilización para que me lo dejen espectacular pero como Ignacio lo compró en Perú, lo tiene en Perú, cuando lo tengan listo me lo pasan", agregó la creadora digital.
Recordemos que, La Segura e Ignacio Baladán, se comprometieron en el 2024 cuando La Segura se encontraba participando en La casa de los famosos Colombia, en una noche que se convirtió en uno de los momentos más recordados e icónicos de la primera temporada del reality de convivencia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike