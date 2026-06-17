Una reconocida creadora de contenido estadounidense habló por primera vez sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su hijo de tres años tras un accidente ocurrido en la piscina de su casa.

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Después de más de un año de silencio, la influencer decidió conceder una entrevista en la que recordó cómo recibió la noticia, el tiempo que su pequeño permaneció hospitalizado y el proceso que ha vivido para seguir adelante junto a su familia.

¿Quién es la influencer que habló sobre la muerte de su hijo?

Se trata de Emilie Kiser, una influencer estadounidense que alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias al contenido que compartía sobre su vida cotidiana, su matrimonio y la maternidad.

La creadora de contenido explicó que comenzó a publicar videos cuando se convirtió en madre y pasaba gran parte del tiempo sola con su hijo mientras su esposo trabajaba. Según contó, encontró en las redes sociales una comunidad de mujeres con las que podía identificarse y compartir las experiencias de esa etapa de su vida.

Sin embargo, en mayo de 2025 su historia cambió por completo cuando su hijo mayor, Trigg, sufrió un accidente en la piscina de la vivienda.

Emilie Kiser rompió el silencio sobre la muerte de su hijo de tres años (Foto Eugene Gologursky / AFP)

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¿Qué dijo Emilie Kiser sobre la pérdida de su hijo?

Durante la entrevista, Emilie recordó que todo ocurrió cuando había salido a reunirse con unas amigas. Apenas habían pasado unos 15 minutos desde que llegó al lugar cuando recibió una llamada de su esposo.

Según relató, él le informó que el pequeño había caído a la piscina de la casa y, desde el tono de su voz, ella sintió de inmediato que la situación era muy grave.

El niño fue trasladado a un centro médico y permaneció hospitalizado durante una semana antes de fallecer.

La influencer confesó que perder a un hijo le hizo entender “lo rápido que la vida puede cambiar” y cómo todo puede transformarse en cuestión de segundos.

También explicó que, después de la tragedia, ha intentado concentrarse en su hijo menor, de un año, y tomar pequeñas decisiones cada día para continuar con su vida.

“Puedo dejar que esto me descarrile completamente más de lo que ya lo ha hecho, y no sentirme realmente capaz de cuidar de mi hijo menor, o puedo hacer todo lo posible para ser la mejor madre que pueda para él, y darle el mismo amor que Trigg tenía y tiene”, expresó.

Además, aseguró que ha aprendido a vivir el duelo paso a paso, sin imponerse grandes expectativas y tratando de avanzar poco a poco.

El accidente ocurrió el 12 de mayo de 2025, cuando Trigg cayó a la piscina ubicada en el patio trasero de la vivienda familiar, un hecho que marcó para siempre la vida de Emilie Kiser y de sus seres queridos.