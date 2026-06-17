Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Sorpresas en la alineación de Colombia vs. Uzbekistán, esta es la nómina confirmada

La Tricolor ya definió a los once jugadores que saldrán a la cancha en su esperado debut del Mundial 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sorpresas en la alineación de Colombia vs. Uzbekistán, esta es la nómina confirmada
Sorpresas en la alineación de Colombia vs. Uzbekistán, esta es la nómina confirmada (Foto Mike Nowak / AFP)

La Selección Colombia ya está lista para disputar su primer partido del Mundial 2026 y, a pocas horas del compromiso, se conoció la alineación oficial con la que saldrá al terreno de juego.

El encuentro marca el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia, luego de no haber logrado la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Finalmente, el cuerpo técnico reveló la formación oficial con la que la Selección Colombia enfrentará su primer compromiso.

¿Quiénes son los confirmados para jugar en el primer partido de la Selección Colombia?

La Selección Colombia ya confirmó los once futbolistas que saltarán al terreno de juego para enfrentar a Uzbekistán en su primer partido del Mundial 2026. El equipo estará liderado por James Rodríguez, quien portará nuevamente la cinta de capitán.

  • Camilo Vagas
  • Daniel Muñoz
  • ⁠Dávinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Jefferson Lerma
  • ⁠Gustavo Puerta
  • Jhon Arias
  • ⁠James Rodríguez (capitán)
  • Luis Javier Suárez
  • ⁠Luis Díaz

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Luis Díaz, quien disputará el primer Mundial de su carrera. El guajiro no pudo vivir esta experiencia en 2022 debido a que Colombia no logró clasificar a Qatar y ahora tendrá la oportunidad de jugar por su país.

Además, James Rodríguez vuelve a liderar al equipo nacional doce años después de haber sido el máximo goleador del Mundial de Brasil 2014, torneo en el que consiguió la Bota de Oro y llevó a Colombia hasta los cuartos de final, la mejor participación del país en una Copa del Mundo.

¿Quiénes estarán como suplentes en la Selección Colombia?

Aunque solo once jugadores estarán desde el inicio del encuentro, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo tendrá varias alternativas en el banco para realizar cambios durante el partido.

  • Álvaro Montero
  • David Ospina
  • Deiver Machado
  • Willer Ditta
  • Santiago Arias
  • Yerry Mina
  • Richard Ríos
  • Jaminton Campaz
  • Jorge Carrascal
  • Juan Fernando Quintero
  • Juan Portilla
  • Kevin Castaño
  • Marino Hinestroza
  • Edwin Cardona
  • Jhon Jáder Durán

Con esta nómina, Colombia buscará comenzar con una victoria su camino en el Mundial 2026 y dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Richard Ríos no será titular en el Mundial 2026 Copa Mundial

Esta es la razón por la que Richard Ríos no será titular en Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026

Richard Ríos no será titular con Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 tras la decisión de Néstor Lorenzo, director técnico.

Reconocida influencer habló por primera vez sobre la muerte de su hijo tras un accidente en una piscina Viral

Reconocida influencer rompió el silencio sobre la muerte de su hijo de tres años: “¿Qué hice mal?”

La creadora de contenido recordó el accidente que terminó con la vida de su hijo y habló de cómo ha afrontado el duelo.

Estos serían los posibles rivales de Colombia en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial Mundial de fútbol

Estos serían los posibles rivales de Colombia en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó el panorama del Mundial 2026 y proyectó los posibles rivales de Colombia si avanza.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W alarmó a sus seguidores tras aparecer con los ojos rojos: reveló la razón Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W alarmó a sus seguidores tras aparecer con los ojos hinchados: esta fue la razón

La creadora de contenido explicó por qué apareció con los ojos enrojecidos y contó la intensa jornada que vivió.

Colombianos en el Times Square Mundial de fútbol

Los aficionados colombianos se tomaron Times Square al ritmo de “Cali Pachanguero”

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo