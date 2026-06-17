La Selección Colombia ya está lista para disputar su primer partido del Mundial 2026 y, a pocas horas del compromiso, se conoció la alineación oficial con la que saldrá al terreno de juego.

El encuentro marca el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia, luego de no haber logrado la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Finalmente, el cuerpo técnico reveló la formación oficial con la que la Selección Colombia enfrentará su primer compromiso.

¿Quiénes son los confirmados para jugar en el primer partido de la Selección Colombia?

La Selección Colombia ya confirmó los once futbolistas que saltarán al terreno de juego para enfrentar a Uzbekistán en su primer partido del Mundial 2026. El equipo estará liderado por James Rodríguez, quien portará nuevamente la cinta de capitán.

Camilo Vagas

Daniel Muñoz

⁠Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

⁠Gustavo Puerta

Jhon Arias

⁠James Rodríguez (capitán)

Luis Javier Suárez

⁠Luis Díaz

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Luis Díaz, quien disputará el primer Mundial de su carrera. El guajiro no pudo vivir esta experiencia en 2022 debido a que Colombia no logró clasificar a Qatar y ahora tendrá la oportunidad de jugar por su país.

Además, James Rodríguez vuelve a liderar al equipo nacional doce años después de haber sido el máximo goleador del Mundial de Brasil 2014, torneo en el que consiguió la Bota de Oro y llevó a Colombia hasta los cuartos de final, la mejor participación del país en una Copa del Mundo.

¿Quiénes estarán como suplentes en la Selección Colombia?

Aunque solo once jugadores estarán desde el inicio del encuentro, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo tendrá varias alternativas en el banco para realizar cambios durante el partido.

Álvaro Montero

David Ospina

Deiver Machado

Willer Ditta

Santiago Arias

Yerry Mina

Richard Ríos

Jaminton Campaz

Jorge Carrascal

Juan Fernando Quintero

Juan Portilla

Kevin Castaño

Marino Hinestroza

Edwin Cardona

Jhon Jáder Durán

Con esta nómina, Colombia buscará comenzar con una victoria su camino en el Mundial 2026 y dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente ronda.