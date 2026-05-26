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Diana Celis, expareja de Epa Colombia, reapareció con cambio en su rostro: “me hice la rino”

Diana Celis sorprendió en redes sociales tras mostrar el cambio en su rostro y revelar qué se realizó.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Expareja de Epa Colombia mostró supuesto cambio en su cara
Expareja de Epa Colombia mostró supuesto cambio en su cara. (Foto Canal RCN | Freepik).

La deportista Diana Celis, expareja de Epa Colombia, volvió a captar la atención de sus seguidores tras reaparecer en redes sociales mostrando un “cambio” físico en su rostro. La también creadora de contenido reveló que supuestamente se sometió a una rinoplastia y compartió el resultado con sus seguidores.

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¿Diana Celis se hizo retoque estético en el rostro?

Durante la tarde de este martes 26 de mayo la deportista colombiana Diana Celis, reconocida no solo por su desempeño en el futbol femenino, sino también por ser la expareja de la creadora de contenido Epa Colombia, reapareció por medio de sus redes sociales con una inesperada publicación.

La joven deportista posó ante la cámara con una especia de cinta en su nariz muy similar a la que suelen usar las personas que son intervenidas en esta zona para mejorar su apariencia, junto a ella mencionó que supuestamente se había practicado una rinoplastia, aunque rápidamente lo desmintió.

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"Me hice la rino. Mentiris",mencionó junto a la fotografía que compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Su publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por el supuesto cambio físico antes de conocer que era falso.

¿Cómo reaccionaron los internautas al falso cambio estético de Diana Celis, expareja de Epa Colombia?

Luego de aparecer con una cinta en la nariz y dar a entender, en tono de broma, que se había realizado una rinoplastia, cientos de usuarios reaccionaron con sorpresa, comentarios de humor y mensajes sobre su apariencia física.

La situación tomó fuerza especialmente porque muchos creyeron inicialmente que la expareja de Epa Colombia sí se había sometido a un cambio estético en el rostro.

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“Jajaja yo sí alcancé a creer que se había hecho la rino”, “Caí completica con esa publicación”, “Por un momento pensé que sí se había hecho un retoquito”, “Menos mal aclaró porque yo ya estaba convencido”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en redes sociales tras la publicación de Diana Celis.

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