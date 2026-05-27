Marilyn Patiño explicó los motivos por los que tomó acciones legales en contra de Johanna Fadul; esto dijo

La actriz Marilyn Patiño se sinceró y contó por qué tomó la decisión de iniciar acciones legales en contra de su colega y excompañera de La casa de los famosos Colombia 3, Johanna Fadul.

Marilyn Patiño le pidió a Johanna Fadul que se retracte públicamente. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Marilyn Patiño inició acciones legales en contra de Johanna Fadul?

Este 27 de mayo, Patiño sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram un comunicado y un video en el que pide a los seguidores de Fadul que le notifiquen del proceso, ya que ambas se tienen bloqueadas en redes sociales.

En el comunicado, Marilyn exige que Johanna se retracte de sus declaraciones, en las que afirmó que ella sí había dicho que Juanda Caribe y Mariana Zapata se estaban besando en el confesionario del programa.

Tras la publicación, la caleña estuvo como invitada en el programa matutino Buen Día Colombia, donde habló de las denuncias por injuria y calumnia y aclaró que lo que contó fue una anécdota chistosa en una entrevista, conversada en privado con Johanna, pero que nunca mencionó nombres propios.

Marilyn explicó que espera la respuesta de su colega, pues considera que Johanna faltó no solo a la confianza entre ambas, sino también a la verdad, al afirmar situaciones sin pruebas.

La actriz recalcó que su intención es limpiar su imagen y dejar claro que no involucró directamente a Juanda Caribe ni a Mariana Zapata en sus comentarios.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul a las acusaciones de Marilyn Patiño?

Hasta el momento, Johanna Fadul no se ha pronunciado, aunque se espera que tanto ella como su esposo, Juanse Quintero, aclaren públicamente las acusaciones y expliquen a su comunidad digital cómo procederán ante este inesperado giro en este enfrentamiento mediático.

La polémica entre Marilyn y Johanna se desarrolla en paralelo a la expectativa por el desenlace del reality.

El próximo 29 de mayo se conocerá quién de los cuatro finalistas se queda con el codiciado premio, un momento que promete ser decisivo y que mantiene a la audiencia pendiente tanto de la competencia como de las controversias externas que han marcado esta temporada.