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Este sería el ganador de La casa de los famosos Col, según los exparticipantes: ¿a quién eligieron?

Los exparticipantes de La casa de los famosos Col revelaron en el último posicionamiento qué finalista debería ganar el programa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Este sería el ganador de La casa de los famosos Col, según los exparticipantes: ¿a quién eligieron?
¿Quién sería el ganador de La casa de los famosos Col, según los finalistas? | Foto: Canal RCN

En la última semana de mayo, una gran variedad de internautas se ha conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, los finalistas son: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe, quienes se encuentran bajo la expectativa de todos los sucesos que puedan ocurrir dentro de la competencia.

Por su parte, en la gala de este jueves 28 de mayo, las celebridades generaron una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras la elección que hicieron los exparticipantes para elegir al ganador del reality.

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¿Cuál fue el participante que merece ganar La casa de los famosos Col, según los exparticipantes?

En la penúltima gala de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, los finalistas generaron una gran variedad de opiniones por todos los acontecimientos que se presentaron por parte de las celebridades.

Este sería el ganador de La casa de los famosos Col, según los exparticipantes: ¿a quién eligieron?
¿Qué famosos serían los ganadores de La casa de los famosos Col, según exparticipantes? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, cada uno de los exparticipantes tomó la decisión en elegir qué participante quieren que gane la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al demostrar sus estrategias y todo el desempeño que han demostrado al permanecer dentro de la competencia.

Aunque cada uno de los famosos fue selectivo al tomar su respectiva decisión, cada uno se sorprendió con todos los acontecimientos que se presentaron durante el posicionamiento.

De este modo, Juanda Caribe y Alejandro Estrada recibieron un respectivo empate por parte de los exparticipantes, pues, cada uno tuvo seis votos aproximadamente y esta decisión hizo que ambos fueran los dos participantes que merecen ganar La casa de los famosos Colombia. Aunque el nombre del ganador se conocerá el próximo viernes 29 de mayo a las 8:00 p.m. en el Canal RCN.

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¿Cuándo se llevará a cabo la gran final de La casa de los famosos Colombia?

Los cuatro finalistas se encuentran bajo la expectativa al saber cuál de ellos se convertirá en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues la decisión la tomará el público mediante las votaciones.

Este sería el ganador de La casa de los famosos Col, según los exparticipantes: ¿a quién eligieron?
Esto eligieron los exparticipantes. | Foto: Canal RCN

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!

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