Dulce María de RBD sorprende al revelar detalles del rostro de su bebé: así luce

La cantante y actriz Dulce María, exintegrante de RBD, dio a luz a su segunda hija semanas atrás fruto de su relación con Paco Álvarez.

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¿Dulce María de RBD reveló el rostro de su hija Fernanda?

La artista mexicana anunció el pasado 27 de marzo la llegada de su segunda hija Fernanda, esto lo hizo a través de un emotivo video en sus redes sociales.

Marzo /2026 Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida.

Dulce María aseguraba en dicho mensaje que, solo su pareja y ella sabían todo lo que habían vivido con su pareja para poder tener a su segunda hija, a quien anhelaban desde hace varios años.

La artista en su mensaje también mostraba su emoción por ver a su hija María Paula convertirse en hermana mayor, asegurando que ya su familia estaba completa.

Ahora tras casi un mes de su llegada, Dulce María volvió a aparecer en sus redes con una emotiva publicación en donde dejó ver detalles del rostro de la menor.

Dulce María reveló detalles del rostro de su hija. | AFP: John Parra

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¿Cómo luce Fernanda, la hija menor de Dulce María de RBD?

Dulce María compartió un carrusel de fotografías en donde dejó ver detalles del rostro de su hija menor, empezando con una foto de perfil en donde dejó ver parte de su rostro y cabello.

En las siguientes imágenes la cantante mostró fotos de las manitos de la pequeña sosteniendo las suyas, la de su esposo y la de su hija mayor.

Junto a las emotivas fotografías, Dulce María compartió un emotivo mensaje en donde expresó su sentir, asegurando que se encuentra completamente feliz por lo que está viviendo a pesar de los retos del posparto.

No existen palabras para describir el amor que siento … solo sé que en medio de toda esta etapa posparto que es tan retadora.

La artista mexicana aseguró que, todo lo retador de esta etapa se calma al tener en sus brazos a su hija y quedarse viéndola por horas.

Mi corazón explota de amor y de ternura al verte, al oírte, al alimentarte, al sentir como te calmas cuando te pego a mi…infinitamente agradecida con Dios por tu llegada y tu vida. TE AMO FERNANDA.



Como era de esperarse, estas imágenes del rostro de la menor ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, en donde muchos seguidores y colegas de Dulce María se han mostrado encantados con los primeros detalles de la menor.