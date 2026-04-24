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Ella es Dianny More, la nueva pareja de DJ Exotic: así le propuso el noviazgo tras video compartido

DJ Exotic le propuso noviazgo a una reconocida modelo colombiana, ella es Dianny More, quien compartió todo en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Dianny More, la nueva pareja de DJ Exotic: así le propuso el noviazgo tras video compartido
¿Quién es la nueva pareja de DJ Exotic? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de Daniel Alejandro Salinas, más conocido como DJ Exotic, ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ser un reconocido DJ colombiano.

Así también, el artista acaparó la atención mediática en el pasado al tener una relación con Marcela Reyes, quien se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital.

Por su parte, DJ Exotic ha acaparado la atención mediática al compartir un emotivo video junto a una mujer, a la cual le propuso el noviazgo, quien ha generado una gran variedad de comentarios tras el importante momento por el que está atravesando.

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¿Quién es la mujer con la que DJ Exotic presumió sus redes sociales?

Cabe destacar que DJ Exotic se ha destacado no solo por ser un reconocido DJ colombiano, sino que también, al compartir varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales al ser un reconocido creador de contenido digital.

Ella es Dianny More, la nueva pareja de DJ Exotic: así le propuso el noviazgo tras video compartido
Así le propuso el noviazgo DJ Exotic a su nueva pareja. | Foto: Freepik

Recientemente, DJ Exotic compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en donde presumió a su nueva pareja con un emotivo video en sus redes sociales, expresando las siguientes palabras:

“Haces de todo para verme feliz y no sabes cuánto lo valoro, gracias por estar. Tu proceso es mi proceso recuérdalo”, dice en la descripción de la publicación.

El video fue principalmente compartido por parte de la nueva pareja de DJ Exotic, quien compartió el video en el que se refleja la especial propuesta de noviazgo que le hizo el artista, quien se ha convertido en uno de los pilares más importantes de su vida.

Ella es Dianny More, la nueva pareja de DJ Exotic: así le propuso el noviazgo tras video compartido
Ella es Dianny More, nueva pareja de DJ Exotic. | Foto: Freepik

¿Quién es la mujer que es la nueva pareja de DJ Exotic?

El nombre de Dianny More se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser la nueva pareja de DJ Exotic.

Artículos relacionados

Dianny More cuenta con más de 700 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que se refleja que es una reconocida modelo y creadora de contenido digital.

Así también, Dianny ha compartido varios acontecimientos de su vida personal, en especial, al compartir mediante sus redes sociales el importante momento por el que está atravesando al ser la novia de DJ Exotic.

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