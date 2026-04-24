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Hijo de Aura Cristina Geithner, se pronunció tras su visita a La casa de los famosos; ¿qué dijo?

Demian Dos Santos, hijo de Aura Cristina Geithner, generó todo tipo de comentarios tras su aparición en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Hijo de Aura Cristina Geithner, se pronunció tras su visita a La casa de los famosos
Hijo de Aura Cristina Geithner, apareció tras su visita a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Un momento inesperado dentro de La casa de los famosos Colombia generó conversación en redes sociales, donde los internautas no paran de hablar sobre el hijo de Aura Cristina Geithner y su reciente aparición en el reality.

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¿Quién es el hijo de Aura Cristina Geithner?

Demian Dos Santos es el hijo de Aura Cristina Geithner, fruto de su relación con el actor Marcelo Dos Santos. Aunque durante varios años mantuvo un perfil más discreto frente a los medios, con el paso del tiempo ha ido construyendo su propio camino en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es el hijo de Aura Cristina Geithner?
Demian Dos Santos es el hijo de Aura Cristina Geithner / (Foto del Canal RCN)

Demian se desempeña como creador de contenido y modelo, además de mostrar interés por la música, especialmente en áreas como la producción musical y el canto. Parte de su formación académica la desarrolló en Australia, donde estudió producción musical y marketing.

Vivió gran parte de su vida en México junto a su madre. En redes sociales, donde tiene presencia activa, los internautas suelen destacar el parecido físico que tiene con ambos.

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¿Qué ha dicho Aura Cristina Geithner sobre su hijo?

Aura Cristina Geithner ha compartido en distintas ocasiones mensajes sobre la relación que mantiene con Demian Dos Santos. En entrevistas y publicaciones, lo ha descrito como una figura fundamental en su vida, resaltando el vínculo cercano que han construido.

¿Qué ha dicho Aura Cristina Geithner sobre su hijo?
Aura Cristina Geithner habla sobre Demian Dos Santos, su hijo / (Foto del Canal RCN)

La actriz suele referirse a su hijo como su “compañero de vida” y ha mencionado que representa una motivación constante en su día a día. También ha destacado su talento artístico, señalando que han trabajado juntos en proyectos.

En redes sociales, ambos han mostrado una relación marcada por el humor y la cercanía. Han participado en dinámicas donde comparten aspectos cotidianos, lo que ha permitido a los seguidores conocer otra faceta de su relación.

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¿Qué dijo Demian Dos Santos tras su visita a La casa de los famosos Colombia?

La visita de Demian Dos Santos a La casa de los famosos Colombia 2026 se dio como parte de la dinámica de “congelados”, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben una sorpresa dentro de la casa.

Durante su ingreso, Demian tuvo unos minutos para dirigirse a su madre, Aura Cristina Geithner, a quien le expresó palabras de apoyo, reconocimiento y ánimo para continuar en la competencia. En su mensaje, la motivó a mantenerse firme en el proceso.

Según se observó en la transmisión, la reacción de la actriz estuvo marcada por la emoción, aunque no podía moverse ni responder debido a las reglas del juego. Este momento generó conversación en redes sociales, donde los internautas afirmaron que fue una de las escenas más comentadas del episodio.

Tras la emisión, Demian compartió en sus redes sociales varias historias en las que sus seguidores lo habían etiquetado hablando de su visita, dejando en evidencia el impacto que tuvo su aparición y mostrando que estuvo atento a las reacciones del público.

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