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Exnovia de Tebi tomó drástica decisión contra las personas que la acusaron de infiel: “la verdad…”

Tras las acusaciones de infidelidad, Alejandra Salguero, ex de Tebi, lanzó contundente respuesta en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Exnovia de Tebi estalla y responde a quienes la acusan de infidelidad
Exnovia de Tebi tomó acciones contra las personas que la están tildando de infiel. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Alejandra Salguero, la expareja de Tebi Bernal, sorprendió al tomar fuertes medidas en contra de las personas que están hablando de ella tras lo ocurrido con el participante de La casa de los famosos Colombia.

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Y es que el nombre de la expareja de Tebi ha estado en tendencia por cuenta de los señalamientos que han surgido en los últimos días.

¿Qué dijo Alejandra Salguero, la expareja de Tebi Bernal sobre la decisión que tomó?

Esto se da luego de que, tras su pronunciamiento sobre la cercanía de Tebi con Alexa dentro de La casa de los famosos Colombia, varios creadores de contenido la señalaran de infiel e incluso de tomar los recursos del participante.

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A través de sus redes sociales, la expareja de Tebi anunció que se cansó de permanecer en silencio frente a las acusaciones que han circulado sobre ella.

Exnovia de Tebi estalla y responde a quienes la acusan de infidelidad
Exnovia de Tebi tomó acciones contra las personas que la están tildando de infiel. (Foto: Canal RCN)

En un video, Alejandra explicó que decidió tomar acciones legales contra varias personas que, según afirma, han difundido información falsa.

“Una tutela contra cuatro personas que veo que no respetan absolutamente nada y desde la desinformación y mala intención han querido dañar mi nombre”, dijo en el video.

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Además, aseguró que con esta medida busca que quienes la han señalado presenten pruebas o se retracten públicamente por las acusaciones que le hicieron.

“Entonces los veré dando la cara por aquí retractándose o simplemente mostrando las supuestas pruebas que dijeron tener de todo”.

¿Por qué Alejandra Salguero decidió reaccionar ante las acusaciones?

Alejandra Slaguero también manifestó su inconformidad por la manera en que ha sido señalada en redes sociales, indicando que no está dispuesta a seguir ignorando este tipo de comentarios.

“De los que me acusaron de infidelidad robo y miles de cosas que han dicho porque ya estoy cansada de estar bajando la cabeza y haciendo caso omiso a todo este tipo de situaciones”.

Exnovia de Tebi estalla y responde a quienes la acusan de infidelidad
Exnovia de Tebi tomó acciones contra las personas que la están tildando de infiel. (Foto: Canal RCN)

“Uno no puede ir por la vida difamando y si tengo en las manos hacer justicia lo voy a hacer desde la verdad. Recuerden la verdad es solo una”.

Todo comenzó cuando Alejandra Salguero se pronunció sobre su relación con Tebi Bernal. Según explicó, ambos habían terminado en el pasado en medio de una situación compleja, pero tiempo después decidieron darse una nueva oportunidad.

Sin embargo tras lo ocurrido con Alexa, ella tomó la decisión de no continuar más con él.

 

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