En las últimas horas, el mundo de la música colombiana se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido artista, quien dejó un importante legado, en especial en la ciudad de Manizales.

La noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los seguidores del artista quien demostró que el campo artístico fue una de sus principales fuentes de inspiración, en especial, por destacarse a lo largo de su carrera.

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¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Nelson Blandón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento en las últimas horas.

Así se confirmó el fallecimiento de Nelson Blandón. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de del canal digital llamado: ‘Tu Canal Manizales’, en la que cuentan con más de 10 mil seguidores, expresó las siguientes palabras:

“La cultura de Manizales sufre una dolorosa pérdida tras confirmarse el fallecimiento de Nelson Blandón, un hombre que hizo vibrar a la ciudad y se consolidó como de los grandes maestros de la percusión en toda la región. Su partida deja un inmenso vacío en nuestro patrimonio artístico y musical”, agregó ‘Tu Canal Manizales’ en la descripción de la publicación.

Aunque por el momento no se conoce la causa por la que falleció Nelson Blandon, varios de sus seguidores y allegados, lo han recordado con sentidas palabras en sus redes sociales.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Nelson Blandón en su carrera profesional?

¿Qué legado dejó Nelson Blandón en su carrera profesional? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Nelson Blandón demostró a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un al ser un destacado percusionista en la ciudad de Manizales en la que dejó un gran legado.