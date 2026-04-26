En los últimos días, el nombre de Karina García se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras regresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en donde tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos junto a sus compañeros.

Así también, Karina generó múltiples comentarios al ser anteriormente una de las conductoras del programa ¿Qué hay pa’ dañar? en el que compartió varios detalles acerca de su vida y, también, sobre los distintos acontecimientos que se han presentado entre los famosos en esta temporada.

En medio de esto, Karina tuvo la oportunidad de vivir valiosos momentos junto a los famosos que siguen en la competencia y, también, dejando un emotivo mensaje tras despedirse y resaltar todo lo que vivió.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia? Esto dice la IA

¿Cuál fue el curioso mensaje que compartió Karina García mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Karina García se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, quien ha tenido la oportunidad de mantener informados a sus seguidores con respecto a lo que hace en su vida cotidiana.

¿Qué confesó Karina García mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

Por ello, Karina compartió una emotiva publicación en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores que está atravesando por un importante momento a nivel personal tras su regreso a La casa de los famosos Colombia, expresando las siguientes palabras:

“La casa de los famosos Colombia fue el lugar donde me rompí y al mismo tiempo me curé, aquí viví las emociones más intensas de mi vida, o digo vivimos porque fuimos miles de corazones latiendo al mismo tiempo, hoy cierro este ciclo llenito de amor y gratitud en mi corazón, gracias TEAM KARINA por nunca soltarme lo mejor que me ha pasado en mi vida, sin duda soy otra”, agregó Karina.

¿Cómo fue la participación de Karina García en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Con base en estas palabras, Karina aprovechó la oportunidad para resaltar los valiosos momentos que vivió en el reality, en especial, por su paso en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue el paso de Karina García en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Así también, generó una gran variedad de opiniones tras el vínculo que tuvo con Andrés Altafulla en su pasado, quien fue el ganador de la segunda temporada.

En la actualidad Karina ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por sostener una relación con Kris R, un reconocido cantante colombiano.