Sara Uribe compartió su reacción tras los shippeos de La casa de los famosos Col, ¿qué reveló?
Tras los distintos shippeos presentados en La casa de los famosos Col, Sara Uribe compartió su perspectiva al respecto.
Desde hace varios meses, el nombre de Sara Uribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, quien ha adquirido gran visibilidad hace un largo periodo de tiempo.
Además, Sara acaparó la atención mediática hace varios meses al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Con base en esto, Sara hizo una confesión acerca de los shippeos que se han presentado en la competencia, en especial, por parte de algunos famosos que siguen en el reality.
¿Qué shippeos se han presentado dentro de La casa de los famosos Colombia?
En las últimas semanas, varios internautas que se han conectado con la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia han sido testigos de todos los sucesos que han ocurrido.
Así que uno de los temas que más conversación ha generado mediante las redes sociales se trata acerca de los shippeos que se han presentado dentro de la competencia, en la que a medida que avanzan los días, se han sorprendido con todos los sucesos ocurridos.
Por un lado, uno de los shippeos que más comentarios ha dejado se trata sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes han demostrado que existe una especial conexión entre ambos. Así también, ambos tomaron la decisión de terminar con sus respectivas exparejas.
Por el otro, el comediante Juanda Caribe y Mariana Zapata han sido centro de atención tras el shippeo circulado entre ambos, pues, se ha visto reflejado que tienen una química especial.
¿Qué opina Sara Uribe acerca de los shippeos que se han presentado en La casa de los famosos Colombia?
Recientemente, Sara Uribe realizó una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, acerca de lo que opina sobre los distintos shippeos presentados en La casa de los famosos Colombia, expresando las siguientes palabras:
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“Yo no estoy acá para culpar a nadie, pero sí les quiero dejar un mensaje claro, que si a mí me lo hubieran dicho de esa manera y hubiera tenido esa responsabilidad afectiva, todo sería diferente. El amor no confunde, no te hace dudar de tu lugar, el amor no te llena a medias. Uno no se merece migajas emocionales porque ahí es cuando uno se pierde y yo elijo distinto o estar con personas que me enseñen que el amor duele”, agregó Sara Uribe.