Desde hace varios meses, el nombre de Sara Uribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, quien ha adquirido gran visibilidad hace un largo periodo de tiempo.

Además, Sara acaparó la atención mediática hace varios meses al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, Sara hizo una confesión acerca de los shippeos que se han presentado en la competencia, en especial, por parte de algunos famosos que siguen en el reality.

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¿Qué shippeos se han presentado dentro de La casa de los famosos Colombia?

En las últimas semanas, varios internautas que se han conectado con la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia han sido testigos de todos los sucesos que han ocurrido.

Estos han sido algunos de los shippeos en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así que uno de los temas que más conversación ha generado mediante las redes sociales se trata acerca de los shippeos que se han presentado dentro de la competencia, en la que a medida que avanzan los días, se han sorprendido con todos los sucesos ocurridos.

Por un lado, uno de los shippeos que más comentarios ha dejado se trata sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes han demostrado que existe una especial conexión entre ambos. Así también, ambos tomaron la decisión de terminar con sus respectivas exparejas.

Por el otro, el comediante Juanda Caribe y Mariana Zapata han sido centro de atención tras el shippeo circulado entre ambos, pues, se ha visto reflejado que tienen una química especial.

¿Qué opina Sara Uribe acerca de los shippeos que se han presentado en La casa de los famosos Colombia?

¿Qué dijo Sara Uribe de los shippeos en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Sara Uribe realizó una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, acerca de lo que opina sobre los distintos shippeos presentados en La casa de los famosos Colombia, expresando las siguientes palabras: