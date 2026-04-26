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Valentino Lázaro se molestó con Campanita tras contundente enfrentamiento en el brunch: ¿qué pasó?

“No son disculpas reales”, Valentino Lázaro se molestó en el brunch con Campanita tras algunas diferencias en la convivencia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Valentino Lázaro se molestó con Campanita tras contundente enfrentamiento en el brunch: ¿qué pasó?
¿Por qué razón Valentino Lázaro se molestó con Campanita? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, una gran variedad de internautas se ha conectado con todos los detalles que se han presentado en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, los internautas se sorprendieron con todos los detalles que se presentaron durante el brunch de este domingo 26 de abril, los famosos expresaron todo lo que sentían tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la convivencia.

Uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática fue cuando Valentino Lázaro tuvo algunas diferencias con Campanita durante el brunch, en especial, por un cruce de opiniones por los dulces.

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¿Cuál fue la razón por la que Campanita y Valentino Lázaro presentaron diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que uno de los momentos más polémicos que se han presentado dentro de La casa de los famosos Colombia es cuando llega el momento del brunch, cuyo momento las celebridades aprovechan la oportunidad para expresarse todas las verdades.

Valentino Lázaro se molestó con Campanita tras contundente enfrentamiento en el brunch: ¿qué pasó?
Esto le dijo Campanita a Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Por ello, uno de los momentos que más comentarios ha generado en las redes sociales fue cuando Campanita se quebró en llanto tras un cruce de opiniones que tuvo con Valentino Lázaro, pues le expresó lo siguiente:

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“Te estoy pidiendo el favor de que me hables bien, me vas a hacer quedar mal cuando no es así, yo no tuve esa acción con ella”, agregó Campanita.

Con base en estas palabras, Campanita aprovechó la oportunidad para expresar que lo que ocurrió durante una dinámica de dulces en La casa de los famosos Colombia, no se presentó de esa manera, en especial, por la perspectiva que cada uno tenía.

¿Qué le dijo Valentino Lázaro a Campanita tras quebrarse en llanto en el brunch?

Valentino Lázaro se molestó con Campanita tras contundente enfrentamiento en el brunch: ¿qué pasó?
¿Qué le dijo Valentino Lázaro a Campanita? | Foto: Canal RCN

Tras las recientes palabras que Campanita tuvo con Valentino Lázaro, se vio reflejado que hubo una molestia por parte de ambos. En especial, por parte del creador de contenido, pues, le expresó lo siguiente:

“Tú dices que yo te los rob*, pero Alexa se pone a llorar en el juicio y te le burlaste en la casa, ¿me vas a hacer quedar mal? Esas no son disculpas reales”, agregó Valentino Lázaro.

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