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Johanna Fadul le envió una aparente pulla a Valentino Lázaro en sus redes: ¿qué sacó a la luz?

Johanna Fadul se sinceró en sus redes sociales sobre Valentino Lázaro enviándole una aparente pulla que divide opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Johanna Fadul le envió una aparente pulla a Valentino Lázaro en sus redes: ¿qué sacó a la luz?
¿Qué mensaje le envió Johanna Fadul a Valentino Lázaro? | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, el nombre de Johanna Fadul se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser una reconocida creadora de contenido digital.

Así también, Johanna generó una gran variedad de opiniones tras ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Cabe destacar que Johanna cuando hizo parte de La casa de los famosos Colombia, generó una gran variedad de opiniones al demostrar tener una buena amistad con Valentino Lázaro. Sin embargo, lanzó una pulla recientemente en sus redes sociales.

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¿Cuál fue la aparente pulla que Johanna Fadul le envió a Valentino Lázaro?

Desde luego, Johanna Fadul se ha destacado en mantener informados a sus seguidores sobre los diferentes acontecimientos que suele hacer en su vida cotidiana, en especial, por ser una reconocida creadora de contenido digital.

Johanna Fadul le envió una aparente pulla a Valentino Lázaro en sus redes: ¿qué sacó a la luz?
Este mensaje le envió Johanna Fadul a Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Johanna se pronunció en horas de la noche de este domingo 26 de abril a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, en la que abrió debate acerca de si apoya a Valentino Lázaro o no, expresando las siguientes palabras:

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“Buenas, hoy ando muy relajada y entre eso, reviso mi DM, entre esos muchos pidiéndome apoyo a Valentino, ¿será que le tiramos el apoyo, se lo merece o no? Si yo me quedo con las tres semanas que conviví con él, digo, se lo damos, pero si yo, después de eso que me dijo el día que yo salí tras el comentario a Campanita, cuando dijo que no tenía nada que ver, literal, me dejó ahogar y sin palabras, cuando uno es incondicional, pero no lo dejas hundir”, agregó Johanna Fadul.

Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas generó diversas opiniones acerca de la perspectiva que ella tiene sobre Valentino Lázaro en la actualidad.

¿Cómo fue la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul le envió una aparente pulla a Valentino Lázaro en sus redes: ¿qué sacó a la luz?
¿Cómo fue el paso de Johanna Fadul en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace unas semanas, Johanna Fadul acaparó la atención mediática tras los diferentes acontecimientos que vivió al ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Así también, tuvo un momento que generó polémica fue cuando Johanna hizo un inesperado comentarios sobre Campanita el cual generó una división de opiniones.

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