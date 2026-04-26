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Así reaccionaron las redes a la salida de Aura Cristina Geithner de La casa de los famosos Colombia

La eliminación de Aura Cristina Geithner provocó múltiples reacciones en redes y en La casa de los famosos Colombia 3.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reacciones a la salida de Aura Cristina Geithner
Aura Cristina Geithner salió de La casa de los famosos Colombia y desata reacciones. (Fotos Canal RCN)

Aura Cristina Geithner quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 en la noche del 26 de abril por decisión del público.

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¿Cómo fue la eliminación de Aura Cristina Geithner de La casa de los famosos Colombia 3?

Eran seis los participantes en riesgo de salir de la competencia: Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Aura Cristina Geither.

Carla Giraldo fue la encargada de revelar la foto de la eliminada de la competencia, siendo Aura Cristina Geithner la participante con menos votos del público.

La actriz tuvo que decirle adiós a la competencia y como era de esperarse su salida no pasó por desapercibida dentro de la casa estudio y afuera de ella.

Aura Cristina Geithner quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia
Aura Cristina Geithner le dijo adiós a La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué reacciones dejó la eliminación de Aura Cristina Geithner de La casa de los famosos Colombia 3?

En redes como X, Instagram y TikTok, muchos usuarios lamentaron la eliminación de Aura Cristina Geithner debido a que no era la participante con menos votación de la jornada antes que Campanita usará su poder de salvación con Beba.

Asimismo, muchos aplaudieron a la actriz por su aporte a la competencia en las semanas que estuvo en donde tuvo que adaptarse a la dinámica de la competencia y a las diferentes personalidades.

Como suele pasar, la conversación se dividió entre quienes querían verla más semanas en la competencia y los que querían que se fuera desde hace rato por encima de otros participantes.

Por otra parte, algunos internautas aplaudieron la decisión de Aura Cristina Geithner de dejar en placa de nominados a Mariana Zapata.

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¿Cómo reaccionaron en La casa de los famosos Colombia 3 a la salida de Aura Cristina Geithner?

Los participantes y compañeros de Aura Cristina Geithner se tomaron de manera tranquila la salida de la actriz, esto quedó demostrado en la dinámica de posicionamiento en donde fue la más votada.

Por eso, tras conocerse que era la eliminada en la competencia no hubo lágrimas como en ocasiones anteriores y hasta varios se alegraron, como el caso de Mariana Zapata, quien se mostró irónica al ver que la actriz la dejó en placa de nominados.

Algo curioso que pasó tras la salida de la actriz fue la reacción de Valentino, quien al llegar a la casa estudio cayó en cuenta de un plato de comida que dejó la actriz Aura Cristina Geithner.

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