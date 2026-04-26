En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones en las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más variedad de opiniones fue durante el reciente posicionamiento que se llevó a cabo en la gala de eliminación de este 26 de abril.

Durante el posicionamiento, Alexa Torrex sorprendió a todos los famosos de la casa al expresarle todas las verdades a Tebi Bernal, con quien ha tenido un shippeo por todo lo que han vivido en la competencia.

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¿Qué palabras le dijo Alexa Torrex a Tebi Bernal durante el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia?

Esto le dijo Alexa Torrex a Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Cuando llegó el momento del posicionamiento, Alexa Torrex generó diversas opiniones por parte de las palabras que el dijo a Tebi Bernal, quien aparentemente ha estado afectado al tener varias emociones encontradas, expresándole las siguientes palabras:

“Quiero que te vayas de La casa de los famosos Colombia, pero sabes que hablamos de un sentir y no me parece, pero no quiero molestar tu juego, aunque, esta princesa puede rescatarse sola. El día de tu cumpleaños, quise hacerte sentir bien, pero si eso es lo que te hace feliz al irte, ojalá se te cumple. Entonces, ojalá en algún momento se te den las cosas”, le dijo Alexa Torrex a Tebi Bernal.

En medio de estas palabras, Alexa Torrex aprovechó la oportunidad para sincerarse con él por todos los acontecimientos que ha tenido en La casa de los famoso Colombia al tener varias emociones encontradas.

¿Qué le dijo Tebi Bernal a Alexa Torrex tras posicionarse ante ella?

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal ante las palabras de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Tras las recientes palabras de Alexa Torrex a Tebi Berna, el creador de contenido digital aprovechó la oportunidad para responderle de la siguiente manera: