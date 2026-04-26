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Alexa Torrex se le posicionó a Tebi Bernal en La casa de los famosos Col, ¿cuál fue la razón?

Alexa Torrex sorprendió al posicionarse ante Tebi Bernal expresándole todos sus puntos sin ningún tipo de filtro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex se le posicionó a Tebi Bernal en La casa de los famosos Col, ¿cuál fue la razón?
¿Qué le dijo Alexa Torrex a Tebi Bernal en el pocisionamiento? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones en las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más variedad de opiniones fue durante el reciente posicionamiento que se llevó a cabo en la gala de eliminación de este 26 de abril.

Durante el posicionamiento, Alexa Torrex sorprendió a todos los famosos de la casa al expresarle todas las verdades a Tebi Bernal, con quien ha tenido un shippeo por todo lo que han vivido en la competencia.

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¿Qué palabras le dijo Alexa Torrex a Tebi Bernal durante el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex se le posicionó a Tebi Bernal en La casa de los famosos Col, ¿cuál fue la razón?
Esto le dijo Alexa Torrex a Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Cuando llegó el momento del posicionamiento, Alexa Torrex generó diversas opiniones por parte de las palabras que el dijo a Tebi Bernal, quien aparentemente ha estado afectado al tener varias emociones encontradas, expresándole las siguientes palabras:

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“Quiero que te vayas de La casa de los famosos Colombia, pero sabes que hablamos de un sentir y no me parece, pero no quiero molestar tu juego, aunque, esta princesa puede rescatarse sola. El día de tu cumpleaños, quise hacerte sentir bien, pero si eso es lo que te hace feliz al irte, ojalá se te cumple. Entonces, ojalá en algún momento se te den las cosas”, le dijo Alexa Torrex a Tebi Bernal.

En medio de estas palabras, Alexa Torrex aprovechó la oportunidad para sincerarse con él por todos los acontecimientos que ha tenido en La casa de los famoso Colombia al tener varias emociones encontradas.

¿Qué le dijo Tebi Bernal a Alexa Torrex tras posicionarse ante ella?

Alexa Torrex se le posicionó a Tebi Bernal en La casa de los famosos Col, ¿cuál fue la razón?
¿Cómo reaccionó Tebi Bernal ante las palabras de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Tras las recientes palabras de Alexa Torrex a Tebi Berna, el creador de contenido digital aprovechó la oportunidad para responderle de la siguiente manera:

“Totalmente de acuerdo, no tengo nada que refutar, antes mucho que agradecer. Lo de ayer, es muy especial, nunca me había sentido tan bien en televisión, pero sé que sabes que hay cosas que no se revelan en televisión. Creo que lo entendiste y por eso te agradezco”, reveló Tebi Bernal.

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